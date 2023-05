Indie Retro News schreibt:Wir haben das Spiel 'Tapper' aus dem Jahr 1983 nun schon einige Male vorgestellt. Wir haben in den letzten Monaten jedem erzählt, dass das ursprünglich von Marvin Glass and Associates entwickelte und von Bally Midway veröffentlichte Bierausschank-Arcade-Spiel als Arcade-Portierung auf den Amiga kommen würde.Nun, heute haben wir eine weitere Tapper-Neuigkeit für euch alle, denn Old_Bob hat uns mitgeteilt, dass die zuvor erwähnte in Entwicklung befindliche Amiga-Version fertiggestellt wurde und nun zum Download bereitsteht.In den Worten des Schöpfers: "Ok, Leute. Nach 3 Jahren, 4 Monaten und 17 Tagen seit dem Tag, an dem ich mit der Sache angefangen habe, ist das Spiel nun endlich fertig ... Zeit für ein Feierbier oder drei!"