Amiga Future Angebot für Einsteiger und Sammler Teil 2 Published 10.06.2021 - 16:33 by AndreasM

Oder es ist vielleicht auch schon ewig her.



Deswegen haben wir uns entschlossen ein weiteres kleines Testpaket zusammen zu stellen.



In unserem Shop könnt ihr ab sofort im "150"er Bereich ein Sammelpaket 2 zum Sonderpreis bestellen.



Es beinhaltet die CoverCDs der Amiga Future Ausgaben 138 bis 147.



Da wir nicht unbegrenze CDs zu Verfügung haben, gilt das Angebot nur solange Vorrat reicht.



Für alle die einfach nur einmal ein Probeheft bestellen wollen: Das könnt ihr momentan auch für 1 Cent zzgl. Versandkosten in unserem Onlineshop erhalten.



https://www.amigashop.org/index.php?cPath=43

