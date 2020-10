Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Im Augenblick gibt es im Shop unter https://www.amigashop.org die Möglichkeit ein Probeheft der Amiga Future für 1 Cent (+ Versandkosten, inkl. MwSt.) zu bestellen.

We have a special offer for all of you who've gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at https://www.amigashop.org.

Teserae: Ein alter neuer Tetris-Clone Published 11.10.2020 - 16:36 by osz



Der Titel Teserae wurde ursprünglich für den Atari ST von The Albanian Sausage Corporation geschrieben. Nun gibt es eine Portierung dieses Spiels auf den Amiga, die auf itch.io erschienen ist und kostenlos heruntergeladen werden kann. Laut Beschreibung entstand die Portierung bereits in den 90er-Jahren, um seitens des Autors einige Features der Hardware besser kennen zu lernen. Das Spiel läuft bereits auf einem Amiga 500.

Zu itch.io: https://hewco64.itch.io/teserae

