vAmiga 0.9.13.1 ist erschienen Published 11.10.2020 - 15:19 by osz



Nachdem Anfang September Version 0.9.11 und Ende September Version 0.9.12 des Amiga Emulator vAmiga für MacOS erschienen ist, gab es heute im Abstand von einigen Stunden gleich zwei Updates, einmal auf Version 0.9.13 und anschließend mit weiteren Fixes auf Version 0.9.13.1. Neben diversen Fehlerbehebungen bringt die 13er-Version nun auch eine Videoaufnahmefunktion mit. Weitere Details gibt es im Changelog (Releases) des GitHub-Projektes.



Zum Changelog:

Zur vAmiga Website: vAmiga ist ein alternativer Amiga-Emulator für den Mac, der sich auf die Emulation der Amigas 500, 1000 und 2000, sowie eine möglichst einfache Bedienung konzentriert. Die Entwicklung des Emulators begann im Januar 2019 und wird seit dem kontinuierlich als Beta-Version weiterentwickelt und in kurzen Release-Abständen veröffentlicht.

