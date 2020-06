Amiga Future Nachrichten Portal

NetSurf68k 3.10 Webbrowser verfügbar Published 27.06.2020 - 01:31 by AndreasM



Änderungen:



* Auf die neuesten Quellen aktualisiert.

* Integrierte AmiSSL für https-Unterstützung. Version 4.6 empfohlen. Ältere Versionen sind instabil.

Hinweis: Stellt sicher, dass in der WB die aktuelle Uhrzeit und Locale richtig eingestellt sind.

* Libjpeg vom jpif-44.13 jpeg-Datentyp von Henryk Richter aktualisiert.

* Enforcer-Treffer wurden behoben.



Verfügbar über die automatische Aktualisierungsfunktion.



