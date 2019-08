Neu - Amiga Romulator für A500 - A600



Posted: 03.08.2019 - 16:21 Post subject: Neu - Amiga Romulator für A500 - A600 kipper2k schreibt auf EAB:



Ich habe heute etwas Neues zu präsentieren. Etwas, von dem ich glaube, dass es nicht für die Massen getan wurde.

Ich glaube, Commodore hatte etwas Ähnliches in den Entwicklungsstadien des Amiga verwendet.



Wir nennen es den "Romulator" ...



Es emuliert das Amiga-ROM und ist für die 16-Bit-Computer. Wenn die Nachfrage hoch genug ist, werden wir die 32-Bit-Version fertigstellen. Hier sind zunächst die Merkmale.





- Nimmt bis zu 1 MB ROM-Images auf

- ROMs können byteswapped oder normal sein.

- Unterstützt Rev3, 5, 6a, 8 A500 und Amiga 600

- Für diese Hacker ist es möglich, 2 MB ROMs zu unterstützen (Sie sind auf sich allein gestellt, lol)

- USB- und SD-Unterstützung.

- Roms werden auf der integrierten SD-Karte gespeichert.

- ROMs können vom PC auf die Amiga Romulator SD-Karte kopiert werden



Der Romulator sitzt im Amiga-ROM-Sockel und ersetzt den Amiga-ROM.

Wenn Sie den Amiga einschalten, zeigt der Romulator sein eigenes Startmenü an.



Das Menü zeigt alle verfügbaren ROMs an, die sich auf Ihrer SD-Karte befinden und können mit den Pfeiltasten und der Maus ausgewählt werden.

Erfolgt keine AUswahl fährt der Amiga nach einer einstellbaren Zeitspanne mit dem Booten fort. Durch Drücken einer Pfeiltaste / Maus wird der Countdown gestoppt.

Der Amiga merkt sich das vorher verwendete ROM und lädt es.



Der Romulator hat 1 Kabel, das an die Reset-Leitung des Amiga angeschlossen werden muss. Wird eine A500MX-Tastatur verwendet ist ein Header an Bord, an den Sie ihn einfach anschließen.

Die Verwendung des A500 MX-Controllers auf einem normalen KB hat auch einen Header. Für den A600 muss die Resetleitung an einem Transistor angelötet werden.



Das Menü ist eine Rückkehr zu den klassischen Intros und bietet Musik. Vielen herzlichen Dank an Mikestir für das Coden. Wenn Mike Zeit hat, wird er Updates veröffentlichen, mit denen der Endbenutzer



seine eigene Musik verwenden kann (keine Versprechungen, er ist sehr beschäftigt).



Also, was bedeutet das?

Für den Anfang können die Benutzer an ihren eigenen benutzerdefinierten ROMs arbeiten und sie im Romulator ausprobieren, um festzustellen, ob sie funktionieren.

Ein 1-MB-ROM-Image hat viele Möglichkeiten in Bezug auf benutzerdefinierte Bibliotheken, onboard HRTMON (wer ein integriertes Action Replay-ROM erstellen kann, stehe ich wohl für immer in der Schuld)

Hoffentlich bedeutet dies nun das Ende von Das lästige zeitaufwändig Brennen von ROMs.



Also, wann ist das verfügbar?

Ich habe einen Vorrat, der an AOTL verschickt werden kann. Es ist fertig und war nicht leicht, es geheim zu halten.

Ich weiß nicht, wie die Nachfrage danach aussehen würde, und der Preis für Teile ist nicht zu günstig.

Auf der Grundlage der Nachfrage werde ich je nach Nachfrage mehr produzieren lassen. Die Platine ist eine 4-Lagen-Platine und verwendet einen ARM-Prozessor.



Für diejenigen, die eine wollen: sind die Vorräte begrenzt und wenn es Nachfrage gibt, werden wir mehr produzieren.



Die Kosten für die Versionen A500 / A600 sind fast identisch und kosten voraussichtlich ~ 79 USD. Der einzige Unterschied zwischen den beiden ist, dass das Layout der Platine umgekehrt ist.

Ich habe noch keinen A1000 / A2000 ausprobiert. Ich werde diesen Check zur Liste der zu erledigenden Dinge hinzufügen.



Wer eine 32-Bit-Version für den A1200 (mit 2 MB ROM-Kapazität) möchte, schreibt im Thread mit Anfragen.



http://www.kipper2k.com/keyboard/a500blackosd.mp4



http://www.kipper2k.com/index.html

Chefredaktion Amiga Future

Geschäftsführung APC&TCP

