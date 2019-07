Amiga34 goes Demoscene



Posted: 30.07.2019 - 13:48 Post subject: Amiga34 goes Demoscene



Während bei der Amiga30 und Amiga32 die Demoscene eher eine untergeordnete Rolle spielte, freuen wir uns darauf, diesen aktiven und bedeutungsvollen Part der Amiga-Community bei der Amiga34 etwas mehr Aufmerksamkeit zu verleihen.



Wem dem die Demogruppen Haujobb (Demogruppe) Reality oder The Deadliners etwas sagen, darf sich auf deren Vortrag am Sonntag in Neuss freuen!



Hier die offizielle Ankündigung:



Amigaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! - falls Ihr jemals eine Demoscene-Party besucht habt, kommen Euch diese Rufe sicherlich bekannt vor. Der Amiga hat in all den Jahren kaum von seiner Strahlkraft eingebüßt und die Faszination ist ungebrochen. Bereits in den 80er Jahren begann die Demoscene (eine Subkultur Kreativer, die Computer an die Grenzen des Möglichen führen möchten, indem sie kleine Kunstwerke aus Programmierung, Grafik und Musik erschaffen, mittels derer sie sich in Wettbewerben miteinander messen) den Amiga mit ?Futter? zu versorgen.

Auch heute, 2019, gibt es zahlreiche aktive Demoscener, die den Amiga-Spirit am Leben erhalten und den legendären Computer regelmäßig zelebrieren.

In diesem Vortrag werden drei Demoscener der alten Schule, zwei Programmierer und ein Musiker, einige ihrer aktuellen Produktionen vorstellen und die Anwesenden dabei auf eine Reise hinter den Vorhang der Demoscene mitnehmen. Da unser aller Freizeit mit zunehmendem Alter in aller Regel abnimmt werden ökonomische Arbeitsumgebungen und plattformübergreifende Toolchains immer bedeutsamer. Wir zeigen wie leicht durch Nutzung der richtigen Tools die Produktion von Amiga-Inhalten von der Hand gehen kann.

Wir freuen uns darauf, Euch auf der Amiga34 kennenzulernen Leif "NoName" Oppermann (Deutschland), Vlado "Bonefish" Banda (Kroatien) und Bernd "Dascon" Hoffmann (Deutschland).



Über die Amiga34:



Die Amiga34 ist eine Amiga-Veranstaltung die am 12. und 13. Oktober 2019 im Rheinische Landestheater Neuss nun zum dritten mal stattfindet.



Nachdem die AMIGA in Neuss die letzten zweimal komplett ausverkauft war und viele User keine Möglichkeit mehr hatten die Messe zu besuchen, findet sie dieses Jahr an zwei Tagen statt.

Trotzdem empfehlen wir jedem sich möglichst früh ein Ticket für die Veranstaltung zu sichern. Außerdem sollte man sich rechtzeitig um eine Übernachtungsmöglichkeit kümmern.



http://www.amiga34.de

Amiga Future Forum Index -> News deutsch

