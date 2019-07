MorhOS: WebRadio.sbar



Amiga Future Forum Index -> News deutsch View previous topic :: View next topic Author Message AndreasM

Amiga Future Chefredaktion







Joined: 05 Jun 2001

Posts: 41291

Location: Übersee





Posted: 26.07.2019 - 18:57 Post subject: MorhOS: WebRadio.sbar Eine Plug-In-Klasse für die Titelleiste des Bildschirms, um Internetradiosender anzuhören, die mit dem ShoutCast-Protokoll im MPEG-Audioformat (normalerweise MP3, MPEG-1 Layer III) gestreamt werden.

*Bitte beachten*, dass andere Stream-Formate wie Ogg Vorbis, WMA oder AAC + nicht dekodiert werden können



Es basiert auf CgmRadio v2.0 von Grzegorz Kraszewski. Danke, Krashan!



Klickt man auf das WebRadio-Symbol in der Bildschirmleiste, kann man die Audio-Streaming / Wiedergabe starten, indem ein Sender aus dem Einblendmenü ausgewählt wird.



Man kann auch den aktuellen Sender aufzeichnen, den man gerade hör, indem die Option "Aufzeichnen" aus dem Einblendmenü ausgewählt wird.



Rechtlicher Hinweise: Es wird empfohlen, NUR Streams aufzunehmen, wenn dies zulässig ist!



Es ist auch möglich die Wiedergabe zu beenden oder einen anderen Radiosender wiederzugeben, während der ursprüngliche Stream noch aufgezeichnet wird!



Der Pfad, in dem der aufgezeichnete Stream gespeichert wird, kann in den Einstellungen der Bildschirmtitelleiste geändert werden (klickt mit der rechten Maustaste auf das Tiefen-Gadget oben rechts, wählt Preferences oder Einstellungen). Der Standardpfad ist RAM:



Es gibt eine Standard-Radiosenderliste, die Sie bearbeiten können, indem Sie im Popup-Menü die Option "Sender bearbeiten" auswählen.



Durch Auswahl des Menüpunkts "Stream-Info" wird ein Fenster mit Informationen zum aktuellen Radiostream geöffnet.



INSTALLATION: Kopiert einfach den Inhalt aus dem Ordner "SYS" manuell auf die SYS:-Partition, oder startet die Symboldatei "Install".



Wählt dann mit der rechten Maustaste im Tiefen-Gadget oben rechts die Option Module> Erneut scannen oder startt einfach das System neu.

Hinweis: Dies wird nur benötigt, wenn manuell installiert wurde!





WEB: zur Unterstützung besucht bitte http://www.igracki.de und schaut euch dort auch weitere Software von mir an.





DANKE AN:



- Neil Pearson für Korrekturlesen und Testen

- jPV für den Disclaimer-Text;)





HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Diese Software wird als Freeware zur Verfügung gestellt und kann nach Belieben verwendet werden.

Der Autor übernimmt jedoch keine Haftung für Schäden, die durch die Verwendung dieser Software am System oder anderen angeschlossenen Peripheriegeräten verursacht werden.

_________________

Andreas Magerl

Chefredaktion Amiga Future

Geschäftsführung APC&TCP Back to top PDF Display posts from previous: All Posts 1 Day 7 Days 2 Weeks 1 Month 3 Months 6 Months 1 Year Oldest First Newest First Amiga Future Forum Index -> News deutsch All times are GMT - 11 Hours

Page 1 of 1



PDF



Jump to: Select a forum Amiga Future ---------------- News deutsch News english Internes Kommentare Amiga Future Member Amiga & Kompatible Forum ---------------- Amiga und Kompatible Allgemein Amiga und Kompatible Spiele Amiga und Kompatible Hardware Amiga Programmieren Amiga Emulation Amiga General Chat english Andere Systeme ---------------- PC Allgemein Andere Systeme Sonstiges ---------------- Kleinanzeigen - Classifieds OffTopic APC&TCP ---------------- APC&TCP-News APC&TCP-Support AmiATLAS Support CygnusEd Support DigiBooster Support Roadshow Support You cannot post new topics in this forum

You cannot reply to topics in this forum

You cannot edit your posts in this forum

You cannot delete your posts in this forum

You cannot vote in polls in this forum