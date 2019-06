AndreasM

Verfasst am: 12.06.2019 - 12:52 Titel: vasm 1.8f veröffentlicht vasm wurde in der Version 1.8f veröffentlicht



Änderungen:



* Mit der neuen Option -wfail wird vasm nicht nur bei Fehlern, sondern auch bei Warnungen einen Fehlercode zurückgegeben.

* 6502: Fehlende WDC65C02-Anweisungen (-wdc02) hinzugefügt: STP und WAI.

* m68k: Warnung vor DIVxL.L mit identischen Quotienten- und Restregistern.

* m68k: Optimiert oder übersetzt keine PC-relativen Adressierungsmodi, wenn sich das Symbol, auf das verwiesen wird, in einem anderen Abschnitt befindet.

* m68k: RTD-Operand sollte signiert sein.

* m68k: Die automatische Optimierung der absoluten bis basenbezogenen Adressierung (Option -sd) muss nur durchgeführt werden, wenn die Zieladresse im kleinen Datenbereich zwischen Offset 0 und 65535 liegt.

* z80: Verbotene ixh / ixl-Operanden auf der einen Seite mit h / l auf der anderen Seite.

* mot-syntax: Strukturanweisungen (RS, SO, FO) ohne Offset-Ausdruck sind im Devpac-Kompatibilitätsmodus (-devpac) nicht zulässig.

* mot-syntax: __LINE__ steht wieder für die richtige Zeilennummer, nachdem es in der letzten Version nicht mehr funktionierte.

* mot-Syntax: Neue Direktive DX für ProAsm / Barfly-Kompatibilität. Wird zum Erstellen von DataBss-Speicherplatz in einer ausführbaren Datei verwendet. Ansonsten identisch mit DS.

* mot-syntax: Neue Option -cnop = <code> setzt einen Zwei-Byte-Code zum Auffüllen von CNOP-Alignments. Der Standardwert für M68k ist 0x4e71.

* output-hunk: Stellt sicher, dass alle nicht unterstützten Verschiebungen in ausführbaren Hunk-Dateien gemeldet werden. Erzeugt keine ausführbare Datei mit fehlenden Relocs.

* output-hunk: Füllt an dieser Stelle keinen Codeabschnitt mit 0x4e71 auf, wenn die DataBss-Inhalte übersprungen werden (-databss mit -Fhunkexe).



http://sun.hasenbraten.de/vasm/

