Verfasst am: 08.06.2019 - 11:32 Titel: WHDLoad: Neue Pakete online



WHDLoad ist ein Programm mit dem Amiga Spiele und Demos die nur auf Diskette verfügbar waren, auf Festplatte installiert werden können.



Dazu werden sogenannte Installations-Pakete benötigt sowie die Original-Disketten der jeweiligen Software.



Die Installations-Pakete können unter der URL http://www.whdload.de kostenlos geladen werden.



Folgende Pakete sind seit unserer letzten Meldung neu hinzu gekommen:



Magic Pockets - [improved] - (Renegade/Bitmap Brothers) 2nd button support added, alternate custom level 1 support - Info

Super Stardust - [fixed] - (Bloodhouse) soundFx in game were trashed if intro was not skipped immediately, more options for trainers added - Info

Putty Squad - [fixed] - (System 3) flicker background bug introduced with joypad support is fixed now - Info - Image

Falcon - [fixed] - (Spectrum HoloByte) slave removes the disk protection in SPS 268 Mission Disk I, supports SPS 1602 Mission Disk II - Info

