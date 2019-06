AndreasM

Weitere Videos für Amiga online Unter folgenden Links findet ihre weitere Youtube-Video rund um den Amiga die die letzten Tage veröffentlicht wurden:



The Guru Meditation: Joe Decuir - Atari 2600 / 800 /400 and Commodore Amiga Engineer Keynote at VCF East 2019



Joe Decuir, one of the engineers and designers of the Atari 2600 VCS, Atari 8 bit 800 / 400, and Commodore Amiga, speaks about the history and design of the computers during his keynote presentation at the Vintage Computer Festival East on May 5th, 2019.



http://www.youtube.com/watch?v=mlfWR6cl95E





MIGs Yesterchips: Digitalretropark - Wie finde ich dahin? - Drei Wegbeschreibungen



http://www.youtube.com/watch?v=DTn3T5_VaU0&feature=em-uploademail





BIOSJERBIL: Quick Look at Vintage Computer Friends booth - Bay Area Maker Faire 2019



http://www.youtube.com/watch?v=HS6VGRWlDSU





Ms Mad Lemo: My take on 'Retro/Sun Brite'. Also Amiga 500 Restoration



http://www.youtube.com/watch?v=POi-9dCuGXE





Radio PARALAX: 13. Lange Nacht der Computerspiele in Leipzig - Alle Räume, Vitrinen & Aussteller - 11.5.2019



http://www.youtube.com/watch?v=6wfjgpWixy0





Dan Wood: AMOS & STOS Basic - Retrospective and Rebirth



http://www.youtube.com/watch?v=Hs-QOu8EAWY





BIOSJERBIL: Walk around the Commodore Los Angeles Super Show 2019



http://www.youtube.com/watch?v=6kZLhBjwgtI&feature=em-uploademail





BIOSJERBIL: Music at the Commodore Los Angeles Super Show 2019



http://www.youtube.com/watch?v=ZvJ7q-kFW5M





BIOSJERBIL: Ed Trillo at Commodore Los Angeles Super Show 2019



http://www.youtube.com/watch?v=7p3pdNrEdxk



BIOSJERBIL: Simone Bernacchia and Amiga game music at CLASS 2019



http://www.youtube.com/watch?v=UkK6TDyz7wk





Ms Mad Lemon: Amiga 500 recapping and follow up talk



http://www.youtube.com/watch?v=I7fH_KcIlig





RESHOOT R: Video Interview



https://www.twitch.tv/videos/431199885?fbclid=IwAR0ZxuO4RSELeHlvU92UGyqeLP5Ekr1l9if0Hx3N4te6rk8e3WZtxtPVahk

