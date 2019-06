RetroPlay: Neue Videos online



Posted: 02.06.2019 - 12:36 Post subject: RetroPlay: Neue Videos online



Virtual Dimension schreibt:



Die Outtakes #11: Überraschungs-Kisten



Heute bei den Outtakes: Ein grüner Vorhang, Spaß bei der Arbeit und eine Fensterdusche



http://www.youtube.com/watch?v=B6hgpTz5keI





RetroPlay: Indiana Jones 3 Adv #10 - Henry Jones Sr. (Amiga)



Gedächtnisauffrischung in der Sendepause - großartige Sache. Raus auf den Sims, wieder rein durch's andere Fenster, Stein gefunden. Hah! Man muss halt auf Details achten... Und schon klappt's auch mit der Peitsche und wir landen im nächsten Stockwerk, wo wir Zeuge potenzieller Zensur werden. In schwindelerregenden Höhen ist das nächste Familientreffen im Anflug!



http://www.youtube.com/watch?v=SqgLrWJRLPs





Retro ausgepackt #28: Amiganer Allerlei



Was ein Durcheinander! Games, Hardware, Handbücher - hauptsache Amiga!

Wir haben ein paar "Sammelkisten" gekauft und schauen, was genau drin ist. Nebenbei erklären wir noch den Vorläufer des Internet und die Anfänge des Scannens für Daheim. Also, Lust auf eine Mailbox?



http://www.youtube.com/watch?v=nSIHBI0AX-4





Bastel Ecke #17: CPC 6128 - Alle Wege führen nach ROM? (Teil 7)



Es wird Zeit, gegenüber dem defekten Schneider CPC 6128 andere Seiten aufzuziehen: Gemeinsam mit unserem Zuschauer Peter nehmen wir den Rechner genau unter die Lupe, messen und analysieren und tauschen schlieÿlich das ROM aus. Ob wir damit endlich Fortschritt erzielen werden?

ACHTUNG: Nachbasteln erfolgt auf eigene Gefahr! Im Zweifelsfall bitte einen Profi zurate ziehen!



http://www.youtube.com/watch?v=0kSiOLzii2o





RetroPlay: Trojan Phazer #1 - Lightgun am Amiga



Mit einer Pistole direkt auf Ziele auf dem Bildschirm schießen statt mit Maus oder Joystick ein Fadenkreuz zu bewegen: Das geht auch auf dem Amiga mit einer Lightgun wie dem Trojan Phazer.

Wir packen ein original-verschweißtes Exemplar aus, erklären Euch die Funktionsweise und probieren ein paar Ligthgun-Spiele aus. Los geht's mit dem Weltraum-Shooter "Firestar".



http://www.youtube.com/watch?v=WL2dkzOiMDg





RetroPlay: Indiana Jones 3 Adv #14 - Der heilige Gral (Amiga)



Nach einer schier endlosen Stop-and-Go-Fahrt über die Grenzposten, die wir dank des vom Führer unterzeichneten Passierscheins mit Leichtigkeit hinter uns lassen konnten, erreichen wir endlich unser langersehntes Ziel und treffen alte Bekannte wieder. Und nun speichern wir ein letztes Mal, und werden gezwungen, uns den drei Prüfungen zu stellen... Die Zeit läuft! Werden wir es rechtzeitig schaffen?



http://www.youtube.com/watch?v=JtEZQ_1Yv1k





Die Outtakes #12: Alles, nichts, oder?



Heute bei den Outtakes: Immenser Zeitdruck, einleitendes Lächeln und eine explodierende Spiele-Schachtel



http://www.youtube.com/watch?v=bhAqKoSQo_w





RetroToday #27: Hessian (C64)



Die Sicherheitsfrau Kim hat im Run 'n' Gun "Hessian" wirklich einen schlechten Tag. Erst wird sie im Dienst getötet und dann wird es noch schlimmer: Mit neuen Nanobot-basierten Superkräften wird sie zurück ins Leben geholt und sieht sich gleich einer großen Zahl an Gegnern gegenüber. Na, dann: Ran an den Feind!



http://www.youtube.com/watch?v=VptWE8tKy7o





RetroPlay: Indiana Jones 3 Adv #13 - Mit dem Zeppelin quer durch Deutschland (Amiga)



Nur noch 'ne halbe Stunde! Endspurt ist angesagt bei dieser nervenaufreibenden Flucht. Kamera läuft, Action! Da wir schon einen kleinen Blick in die Glaskugel geworfen haben und wissen, was uns erwartet (auch natürlich aufgrund der ankündigenden Cut-Scene), müssen wir schleunigst in den Funkraum und verhindern, dass unser Luftschiff eine 180°-Wende macht. Was ist ein Schraubenschlüssel doch für ein praktisches Werkzeug...



http://www.youtube.com/watch?v=tuBwrJPAA-E





RetroPlay: Trojan Phazer #2 - Mit gezogener Waffe durch den SciFi-Dungeon (Amiga)



Feuer frei zur zweiten Runde mit der Lightgun "Trojan Phazer" am Amiga. Diesmal schauen wir uns den Moorhuhn-mässigen SF-Shooter Aliex an und stellen dann im Science-Fiction-Dungeon-Crawler Cyber Assault fest: Auch mit einer Lightgun kann man komplexe Spiele spielen.



http://www.youtube.com/watch?v=8VNfC8oui-s





RetroPlay: Indiana Jones 3 Adv #12 - Wir fahren nach Berlin! (Amiga)



Schon wieder Action, aber mit 25 Mark lassen wir uns die Prügelei wenigstens vergüten und drücken Biff dann einen Bierpokal in die Hand. Die letzte Hürde, hurra! Und weil wir den Film nachspielen wollen, brauchen wir jetzt jemanden, der uns gefangen nimmt. Speedrun mit Doppelstuhl und am Ende ab in die Lüfte!



http://www.youtube.com/watch?v=RT-qx8ElwVY





Retro ausgepackt #27: Zubehör für's Master System



Unser treuer Zuschauer Karokoenich hat unser Wehklagen aus Retro ausgepackt #23 gehört und uns mit dem fehlenden Zubehör für unser Sega Master System versorg. Wir schauen uns natürlich alles ganz genau an und sagen recht herzlich Dankeschön!



http://www.youtube.com/watch?v=BNa0cK6xdUk





Virtuelle Welten #53: Pixel-Ästhetik



Sichtbare Pixel auf dem Bildschirm gehören mit Full-HD-Auflösungen eigentlich der Vergangenheit an - doch Totgesagte leben ja bekanntlich länger! Was früher noch Einschränkung der Technik war ist heute zu einem künstlerischem Stilmittel geworden.

Wir schauen uns dazu ein paar Bücher und Zeitschriften an, die sich der Pixel-Kunst widmen und stellen einige moderne Spiele vor, die in der künstlerischen Tradition der Games der späten 80er und frühen 90er entwickelt wurden.



http://www.youtube.com/watch?v=y5blj-fJUNg





RetroPlay: Indiana Jones 3 Adv #11 - Mehr Indy! (Amiga)



Schweinebraten trifft Schnapsleiche - oder auch nicht. Zeit für eine Annekdote zum Thema "Was ist scheiße gelaufen?". Wusstet ihr übrigens, dass es neben dem Adventure zu Indy auch ein Actionspiel gab? Und Action ist auch hier wieder angesagt - da uns wichtige Informationen nicht mehr zugänglich sind, gibt's nochmal auf die Zwölf. Hauptsache locker bleiben und künstlerisch wertvolle Bilder studieren...



http://www.youtube.com/watch?v=lMX8_MxYs2c





RetroPlay: Bard's Tale #20 - Level Up! (Amiga)



Wir haben Story gemacht. Sprich: wir haben beim letzten Mal tatsächlich den roten Faden aufgenommen, der uns nun langsam aber sicher von Kapitel zu Kapitel tragen wird. Der Hexenmeister hat sich zum Gott erhoben. Und wir haben in der Zwischenzeit mal ein bisschen gelevelt, damit wir mit euch gemeinsam jetzt weiter an der Geschichte arbeiten können - auf geht's wieder ins Abenteuer!



http://www.youtube.com/watch?v=TFkNyhwjVSs





RetroToday #28: Steel Ranger (C64)



Covert Bitops schlägt wieder zu: Nach "Hessian" geht das Run-'n'-Gun-Abenteuer gleich weiter in "Steel Ranger".

Im Jahr 2218 ist die Menschheit im All auf feindliche, intelligente Maschinen getroffen - die sie ursprünglich selbst erschaffen hatten. Es herrscht Krieg. Doch plötzlich empfangen die Menschen eine seltsame Nachricht. Und so machen wir uns an Bord eines Patrouillenschiff auf die Reise. Ob es sich um eine Falle handelt? Und werden uns die "Ranger"-Kampfanzüge helfen?



http://www.youtube.com/watch?v=Ks89UFiuTgw

