AndreasM

Amiga Future Chefredaktion







Anmeldungsdatum: 05.06.2001

Beiträge: 40995

Wohnort: Übersee







Verfasst am: 30.05.2019 - 12:11 Titel: FS-UAE 2.9.12dev erschienen Eine neue Developer-Version von FS-UAE wurde veröffentlicht.



Changes:



Change default for bezel option to 0 (off).

Changes in FS-UAE Launcher 2.9.12dev:



Fixed recently introduced bug when downloading files via cache.



http://fs-uae.net

_________________

Andreas Magerl

Chefredaktion Amiga Future

Geschäftsführung APC&TCP