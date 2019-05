HelmutH

AFF Profi







Anmeldungsdatum: 26.07.2001

Beiträge: 3060

Wohnort: 46047 Oberhausen







Verfasst am: 21.05.2019 - 20:20 Titel: OpenAmiga600 FastRam Erweiterung



21.05.2019 OpenAmiga600 FastRam Erweiterung



https://github.com/SukkoPera/OpenAmiga600FastRamExpansion



OpenAmiga600 FastRam Erweiterung ist eine Open Hardware 4 MB Fast RAM Erweiterung für den Commodore Amiga 600 Computer.



Mit der OpenAmiga600 FastRam Erweiterung können Sie Ihrem Amiga 600 4 MB Fast RAM hinzufügen. Auf diese Weise können Sie mehr Anwendungen auf einmal und schneller ausführen. Wenn Sie es mit einer Chip-RAM-Erweiterung kombinieren, können Sie auch fast alle von WHDLoad unterstützten Spiele ausführen und den kleinsten der Amigas an seine Grenzen bringen. Der Fast RAM wird auf $200000-$5fffff abgebildet, was bedeutet, dass er den PCMCIA-Adressraum nicht stört.



Speicher-Kompatibilität



Der erforderliche RAM-Typ ist 16 Mbit (1M×16) DRAM im SOJ-42 Gehäuse mit bis zu 70-80 ns Zugriffszeit. Es handelt sich um 5V-only DRAM (nicht SD(!)RAM), das oft in alten 72-Pin-SIMMs zu finden ist, EDO-Chips könnten funktionieren oder nicht. Alle Chips mit 8160 in der Teilenummer sollten in Ordnung sein.



Siehe OpenAmiga500 FastRam Expansion für eine Kompatibilitätsliste.



RAM-Chips können entweder direkt auf die Platine gelötet oder in Sockel eingebaut werden. Beim Löten sind die Chips für Unerfahrene vielleicht nicht trivial, Sockel für das SOJ-42-Gehäuse sind schwer zu finden und auch nicht wirklich einfacher zu löten, so dass die Wahl bei Ihnen liegt.



Quelle: AmigaWorld