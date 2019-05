HelmutH

Verfasst am: 21.05.2019 - 19:58 Titel: WHDLoad: Neue Pakete online



WHDLoad ist ein Programm mit dem Amiga Spiele und Demos die nur auf Diskette verfügbar waren, auf Festplatte installiert werden können.



Dazu werden sogenannte Installations-Pakete benötigt sowie die Original-Disketten der jeweiligen Software.



Die Installations-Pakete können unter der URL http://www.whdload.de kostenlos geladen werden.



Folgende Pakete sind seit unserer letzten Meldung neu hinzu gekommen:



Starray (Logotron) added CD32 controls, trainer added

Anarchy Party Slideshow (Quartz) done by StingRay

Silicon Sounds (Quartz) done by StingRay

Ugh! (PlayByte/Ego Software) reduced chipmem usage, reworked

Superfrog (Team 17) fixed low jump on floppy version when in 2-button mode

Desert Strike (Electronic Arts) division by 0 fixed, joypad controls added, keyboardless operation, music fixed