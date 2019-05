HelmutH

Verfasst am: 17.05.2019 - 23:55 Titel: Dir Me Up 3.96 für AmigaOS 4.1 freigegeben



http://glames.online.fr/infos.html



Boing Attitude hat eine neue Version von Dir Me Up veröffentlicht.



In der Version 3.96 ist dies geändert worden:

- Start / Hilfe Blase wird angezeigt, wenn das gespeicherte Volumen nicht mehr verfügbar ist.

- Fokus / Tastenpressen aus anderen Anwendungen wurden bei der Rückkehr zu DirMeUp: fixed behandelt.

- Durchsuchen / Zufallssperre beim Durchsuchen zwischen Favoriten und Suchen oder umgekehrt: behoben.

- Kopieren / Zufälliger DSI-Fehler beim Scannen eines Archivs und beim Kopieren des Hauptverzeichnisses: behoben.

- Archiv / Kopieren oder Extrahieren / Der bei der Anzeige des Archivs automatisch erzeugte Kommentar wurde ebenfalls kopiert / extrahiert: korrigiert.

- Verarbeitung / Manchmal wurde ein Leerzeichen nicht angezeigt, wenn die angezeigte Restzeit keine Minuten hat (z.B.: 1h45 sec): behoben.

- Vorschau des Volumens / Der für das RAM angezeigte Manager: war "unbekannt": behoben.

- Vorschau des Volumens / Der für FAT2 angezeigte Manager war "OFS": korrigiert.

- Präferenzen / Fenster vergrößert für mehr Lesbarkeit.

- Voreinstellungen / Scrollen mit dem Mausrad funktionierte nicht mehr: behoben.