Verfasst am: 16.05.2019 - 18:07 Titel: Hyperion übernimmt vollständige Eigentumsrechte an ReAction



http://www.hyperion-entertainment.com/



Hyperion Entertainment CVBA freut sich bekanntgeben zu können, die vollständigen Eigentumsrechte an ReAction.



ReAction ist das offizielle AmigaOS GUI-System seit es im Jahre 1999 in AmigaOS 3.5 integriert wurde. Mit der Veröffentlichung von AmigaOS 4 und neuer wurde es verbessert, von Fehlern befreit und bekam ein durchgängigeres und einheitlicheres Aussehen, was bei den zahlreichen Applikationen zu sehen ist, die von ihm Gebrauch machen. Hyperion Entertainment und das AmigaOS Entwicklerteam möchten den ursprünglichen Entwicklern dafür danken, ReAction kreiert und die Möglichkeit gegeben zu haben, ReAction für alle Versionen von AmigaOS zu veröffentlichen.



Freuen Sie sich auf weitere Neuigkeiten von ReAction in der nahen Zukunft!