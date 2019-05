HelmutH

Verfasst am: 14.05.2019 - 19:36 Titel: Neue Uploads aus dem The Aros Archive



The Aros Archives ist eine Software-Sammlung für AROS Research Operating System und ist unter der URL http://archives.aros-exec.org ereichbar .



Ebenswo wie im Aminet haben hier Programmierer die Möglichkeit ihre Software hochzuladen um sie den Usern zur Verfügung zu stellen.



Mit fast 1.000 Uploads ist inwzwischen eine interessante Software-Sammlung für AROS zusammen gekommen.



The Aros Archives wurde 2005 von Björn Hagström gegründet.



Seit unserer letzten Meldung sind folgende Uploads dem The Aros Archives hinzugefügt worden:



wormwars.i386-aros.zip gam/act 9.16 693kb 13 May 19 1 ¤ Worm Wars - Advanced Tron/Snake-style arcade game

awc.i386-aros.lha vid/con 2.90 2Mb 09 May 19 1 ¤ AnimWebConverter - Easy web tool to convert your old Amiga™ anim

slotmachinewarmup.i386-aros.lha gam/mis 1.10 475kb 09 May 19 2 ¤ SlotMachineSaga - A new slot machine

jackpot.i386-aros.lzx gam/mis 1.3 1Mb 09 May 19 1 ¤ AmiJackPot - Slot machine

zunearc.i386-aros.zip uti/arc 1.5 86kb 08 May 19 2 ¤ ZuneARC - A Zune front end for Archivers

zunebrot.i386-aros.zip gra/mis 0.2 154kb 08 May 19 1 ¤ ZuneBrot - Mandelbrot Program

whd_menu.i386-aros.zip gam/uti 1.1 1Mb 08 May 19 3 ¤ WHD MENU - Managing and launching WHDLoad Games

schismtracker_manual.pdf doc/tut 2007 1Mb 08 May 19 2 ¤ SchismTracker_guide - Pdf Guide of impulse traker 2 Clone

protrkkr_guide.lha doc/tut 1 8kb 08 May 19 ¤ Protrekkr_Guide - Guide in text file for protrekkr a modern tracker

dosbox_manual.pdf doc/tut 0.74 183kb 08 May 19 6 ¤ dosbox_manual - dosbox emulator manual pdf