HelmutH

AFF Profi







Anmeldungsdatum: 26.07.2001

Beiträge: 3054

Wohnort: 46047 Oberhausen







Verfasst am: 14.05.2019 - 19:27 Titel: Neue Uploads aus dem OS4 Depot



Das OS4 Depot ist eine Software-Sammlung für das AmigaOS 4 und ist unter der URL http://www.os4depot.net ereichbar.



Mit über 3.000 Files dürfte es inzwischen die größte Sammlung an Software-Titeln für das AmigaOS 4 sein.



Wie auch im Aminet, wird hier die Software in der Regel von den Programmierern selbst veröffentlicht und der User kann sie kostenlos downloaden.



Seit unserer letzten Meldung sind folgende Uploads dem Os4 Depot hinzugefügt worden:



workbenchexplorer.lha uti/fil 2.3 2Mb 14 May 2019 4.1 11 ¤ Workbench Explorer - Modern file browser loaded with features

rtestcase_cmd.lha uti/she 1.2 5kb 11 May 2019 4.1 21 ¤ rTestCase - A small program the compiles and Run TestCases

libfreeimage.lha dev/lib/gra 3.18.1 4Mb 11 May 2019 4.1 22 ¤ libfreeimage - OSS library project for popular graphic formats

libfreeimage-src.lha dev/lib/gra 3.18.1 11Mb 11 May 2019 4.1 6 ¤ libfreeimage-src - OSS library project for popular graphic formats

rhash_cmd.lha uti/she 2.3 18kb 10 May 2019 4.1 20 ¤ rHash - rHash preforms hashing of files

d_cmd.lha uti/she 2.2 4kb 10 May 2019 4.1 17 ¤ D - D is a small shell util for listing directories