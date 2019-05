HelmutH

Verfasst am: 14.05.2019 - 18:16 Titel: Workbench Explorer 2.3 veröffentlicht



http://os4depot.net/?function=showfile&file=utility/filetool/workbenchexplorer.lha



###### 2.3 build 9400] - 2019-5-13 5 Jahre Jubiläum

#### Hinzugefügt

- Downloads von Aminet und OS4Depot haben nun den Pfad in der Datei eingestellt.

- Spalte Version. Wird standardmäßig Deaktiviert unter Einstellungen->Spalten.

- Die Version wird ggf. in den Suchergebnissen angezeigt.

- Einstellungen->Fenster->Bildgröße der Symbolleiste. Für normale (24x24) oder kompaktere (16x16) Symbolleisten.

- Präferenzen->Betrieb->Verwendet das interne Informationssystem. Wenn Sie dies nicht verwenden, wird das Standardprogramm, normalerweise RAWBInfo, verwendet, um Informationen über das ausgewählte Element anzuzeigen. Wenn Sie die internen Informationen von WEx nicht verwenden, werden einige zusätzliche nützliche Daten eingeschränkt. Verwenden Sie Menü->Werkzeuge->Werkzeugtyp-Editor, um Symbol-Werkzeugtypen zu bearbeiten.

- Die Versions- oder Bilddetails werden ggf. in der Einfügung angezeigt Existierende Box für jede Datei. Die Schaltfläche "Version holen" zeigt weiterhin die vollständige Versions Informationen an.



#### Repariert

- Leere Menübilder werden nun intern erstellt.

- Die Ausrichtungen des Kontextmenüs wurden bereinigt.

- Der Sortierpfeil wurde auf die falsche Spalte des Listbrowsers gesetzt, wenn die Spalten neu angeordnet wurden.

- Der Stil der Inhaltsansicht zeigte nicht die richtigen Daten an.

- Die Reihenfolge der Schubladenwechsel wurden nicht aktualisiert.

- Verbesserte Sortierroutinen.

- Kleiner Fehler in SAK_GetVersion().

- Seltener Fehler beim Schließen von Einstellungen, die sich mit der Verwendung des eigenen Bildschirms befassen oder nicht.

- Fehler, der zum Absturz von WEx führte, wenn das Vorschaufenster geöffnet ist und dann eine neue Registerkarte geöffnet wird.



### Geändert

- Der Requester für einfügen ist viel kleiner und ermöglicht eine zukünftige Erweiterung.

- Die Statusleiste verwendet nun meine InfoData.class.