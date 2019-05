HelmutH

It came from the Desert bei Tele5



Wer kennt es nicht, das legendäre Aktion Abenteuer von Cinemaware "It came from the Desert"?

Tele 5 zeigt die Monsterkomödie am 18 Mai um 21:55 Uhr im Fernsehn.



Und hier gibt es einen offiziellen deutschen Trailer dazu:

https://www.youtube.com/watch?v=i1zTVeOiNAs