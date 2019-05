HelmutH

Verfasst am: 08.05.2019 - 20:38 Titel: HipWrap V1.2 veröffentlicht 07.05.2019 HipWrap V1.2 veröffentlicht



http://aminet.net/package/mus/play/HipWrap



Mit HipWrap hat Mats Peterson einen einfacher Wrapper für den HippoPlayer erstellt, mit dem du ihn als Standardwerkzeug in der Workbench verwenden kannst und der auch einen Musterabgleich im CLI ermöglicht.



Neu in v1.2

- Der Code wurde stark vereinfacht.

- Symbole für `README', `Changes' und das Unterverzeichnis `src' hinzugefügt.

- Verwenden Sie nun `C:HipWrap' und nicht nur `HipWrap' als Standardwerkzeug für das Beispielprojektsymbol `Module.info', um das Programm zu finden, wenn C: ein Multiassign ist und das Programm nicht in SYS:C liegt.