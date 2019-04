AndreasM

Verfasst am: 22.04.2019 - 10:45 Titel: RetroPlay: Neue Videos online



Virtual Dimension schreibt:



Retro ausgepackt #26: To Brexit or not to Brexit



Brexit oder kein Brexit - wer soll da noch durchblicken? Wir gehen auf Nummer Sicher und schaffen schnell noch eine größere Menge Games für Amiga, C64 und Mega Drive aus Großbritannien heraus, packen aus und schauen alles genau an.



RetroPlay: Indiana Jones 3 Adv #04 - Die Katakomben von Venedig (Amiga)



In den Katakomben von Venedig ist es dunkel, Augen blitzen auf in der Finsternis, und wir haben keine Karte. Hätten wir mal nur in der Bibliothek richtig gesucht... Wir irren vorbei an verblichenen Glücksrittern und unser Ziel ist schließlich zum Greifen nah, aber doch so fern,. Schlückchen Wein gefällig?



RetroPlay: Indiana Jones 3 Adv #05 - Ein Stöpsel im Boden (Amiga)



Eine überdimensionale Badewanne blockiert unseren Weg und uns fehlt das nötige Werkzeug. Auf der Suche nach einem Stab finden wir das Geheimnis des Klebebandknäuel heraus, stecken aber irgendwie fest, sodass wir unseren Telefonjoker bemühen. Und siehe da - die Antwort lag näher als vermutet... *Indy-Fanfare*



Die Outtakes #10: Bleiche Gesichter, wirre Frisuren



Heute bei den Outtakes: Falschfarben, komplexe Anmoderationen und ein grünes Kissen



RetroToday #25: Farming Simulator (C64)



Der Mega-Seller "Farming Simulator" jetzt auf dem C64? Vom Hersteller der PC-Version? Das ist zumindest mal bemerkenswert. Doch wieviel des Gameplays der damit sowieso schon knapp ausgestatteten PC-Version konnte übertragen werden?

Das probieren wir aus und machen uns mit Traktor und Mähdrescher zur Feldarbeit auf.

So viel vorne weg: Stress kommt hier keiner auf.



