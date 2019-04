osz

Amiga Future Redaktion







Verfasst am: 10.04.2019 - 19:37 Titel: Warp1260: 060-Turbokarte in Action (Video) Andrzej Rogozynski von CS-Lab (Polen) hat auf seinem YouTube-Kanal ein Video veröffentlicht, dass die Nutzung einer sich in der Entwicklung befindenden Turbokarte für den Amiga in Action zeigt. Die auf den Namen "Warp1260" getaufte Turbokarte steckt in einem Amiga 1200 und ist laut Angabe zum Video mit einer MC68060 CPU bestückt, welche mit 50 MHz getaktet wird.



Wir berichteten über die Ankündigung dieser Karten am 23. Oktober 2018.



CS-Lab Warp1260 in Action sehen: https://www.youtube.com/watch?v=9NwSaCRpucA