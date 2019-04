AndreasM

Verfasst am: 10.04.2019 - 16:10 Titel: WinUAE 4.2.0 veröffentlicht



Neue Funktionen:



* uaegfx und Picasso IV Overlay/PIP Unterstützung



* Alle GUI-Listenansichten unterstützen die Anpassung der Spaltenreihenfolge und der Spaltenbreite.

* Benutzerdefinierte ROM-Auswahl (4 Slots) hinzugefügt.

* Unterstützung für Direct3D 9/11 Shader eingebettete Konfigurationseinträge.

* 68030 Unterstützung für MMU-Anweisungen für den Disassembler und andere Fehlerbehebungen.

* Die 68030-MMU-Emulation erstellt jetzt, wenn möglich, auch kurze Busfehlerstapel-Frames, die dem realen 68030-Verhalten entsprechen.

* Der Fenstermodus behält das Seitenverhältnis bei, wenn beim Ändern der Größe die STRG-Taste gedrückt wird.

* Ungültiger Debugger-Zugriffsprotokollierer (Memwatch l) hinzugefügt.

* Ablehnen Alt + <einige> Tastenkombinationen für Windows-Systemmenütasten. Ungültige Abkürzungskombinationen können störende Windows-Warntöne erzeugen.

* Die KS-ROM-Auswahl unterstützt das Laden und Verschieben von ausführbaren Dateien von Hunk und m68k elf.



Fehlerbehebungen:



* Korrekturen in der Direct3D 11 Shader Unterstützung

* CDTV CD-Laufwerk Verzögerungen beim Lesen / Abspielen korrigiert.

* Der CPU-Fallback der Beschleunigerplatine (zum Mainboard-CPU-Modus) funktioniert wieder.

* Viele Videoport-Adapter (einschließlich Graustufenmodus und Genlock) unterstützten nicht alle Verdopplungsmodi.

* Kleinere benutzerdefinierte Chipset-Korrekturen (Kleine Grafikfehler in bestimmten Situationen)

* Das Bewegen der Maus nach außen und zurück zum WinUAE-Fenster in der Magic-Maus aktiviert das WinUAE-Fenster, auch wenn bereits ein anderes Fenster aktiv war.

* Die AVI-Aufzeichnung mit einer nicht standardmäßigen Aktualisierungsrate wurde auf den Standardwert zurückgesetzt, wenn die GUI während der Aufnahme eingegeben und beendet wurde.

* uae Konfiguration gab den Rückgabewert 10 zurück, auch wenn übereinstimmende Konfigurationseinträge vorhanden waren.

* "PC-Laufwerke beim Start hinzufügen" aktiviert und das Root-Verzeichnis des gleichen Laufwerks auch manuell angehängt: Das Laufwerk wurde zweimal gemountet. (Eingeführt in 4.1.0)

* Die Genlock-Transparenz wurde nicht immer aktiviert, auch wenn die Genlock-Emulation aktiviert war.



Neue emulierte Hardware:



* Pacific Peripherals Overdrive

* IVS Trumpcard

* IVS Trumpcard 500AT

* ICD Trifecta

* BSC Tandem

* ACT Prelude and Prelude 1200

* Harms Professional 3000



http://www.winuae.net



Mirror: https://www.amigafuture.de/downloads.php?cat=20

