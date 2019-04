AndreasM

Posted: 09.04.2019 - 10:27 Post subject: Weitere Videos für Amiga online Unter folgenden Links findet ihre weitere Youtube-Video rund um den Amiga die die letzten Tage veröffentlicht wurden:



MIGs Yesterchips: Vortrag - "Feuer für den Amiga 500" - Herwig Solf - RETROpulsiv 8.0



Herwig Solf präsentiert und erläutert diverse Beschleunigungsmethoden für den Commodore Amiga 500.

Die Aufnahme entstand auf der RETROpulsiv 8.0, am 26./27.11.2016 in Augsburg, an der Fakultät für Informatik der Hochschule.



http://www.youtube.com/watch?v=82kgWgWo9aM





MIGs Yesterchips: Vortrag - "Die zwei Gesichter des Commodore Amiga" - Herwig Solf - RETROpulsiv 7.0



Herwig Solf zeigte in seinem Vortrag anschaulich, wie in den 80ern und 90ern mithilfe sogenannter "Bridgeboards", die Welten von MS-DOS und AmigaOS zusammengeführt werden konnten, so dass beide Betriebssysteme gleichzeitg auf dem Commodore Amiga genutzt werden konnten.



http://www.youtube.com/watch?v=jvlIBE67cxE





MIGs Yesterchips: Vortrag - "RetroText" - Anna C. Naß - RETROpulsiv 8.0



Anna Christina Naß führte in die Welt des "Bildschirmtextes" (BTX) ein und zeigte ein von ihr entwickeltes BTX-System auf zeitgenössischer Hardware.



http://www.youtube.com/watch?v=lKcFKbO1VP4





MIGs Yesterchips: Vortrag - "Space Chase" - Christian Krenner - RETROpulsiv 8.0



Christian Krenner führte in die Welt der CBM II-Rechner ein und erzählte von der Entwicklung des Spiels "Space Chase" für eben diese.



http://www.youtube.com/watch?v=EBSBHxSUYFA





MIGs Yesterchips: Vortrag - "Terminals von robotron - Wie geht es weiter?" - Dirk Kahnert - RETROpulsiv 11.0



Dirk Kahnert zeigte, wie er ein formularbasiertes robotron-Terminal quasi in "letzter Minute" wieder zur Zusammenarbeit bewegte.



http://www.youtube.com/watch?v=DGkESpTINvY





MIGs Yesterchips: Vortrag - "Yet another Z80 emulator" - Andreas Gerlich - RETROpulsiv 11.0



Andreas Gerlich berichtete von seinem selbstentwickelten Z80-Emulator, auf dem CP/M und Wordstar sogar mit mehr als 25 Zeilen läuft.



http://www.youtube.com/watch?v=R5E9zWQOJjI





Hover Spirit (Amiga) - A Playguide and Review - by LemonAmiga.com



Hover Spirit is a 3D futuristic hover-car driving game, where you race three CPU competitors, to the chequered flag. The game was released by Codemasters as a budget title in 1992. Is it better than Powerdrome?, lets find out.



http://www.youtube.com/watch?v=XiEJl4ohJVo





Ravi Abbott: How to bridge Discord and IRC *Update* 2019



Updated video on IRC to Discord bridge



http://www.youtube.com/watch?v=orQ1BX-DRF4





Thomaniac: #1070 Ambermoon Folge 103: Die Quest des Waldhüters Part 2 [Amiga]



http://www.youtube.com/watch?v=frzBVN0K3Dc

