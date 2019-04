AndreasM

Posted: 02.04.2019 - 09:30 Post subject: Weitere Videos für Amiga online Unter folgenden Links findet ihre weitere Youtube-Video rund um den Amiga die die letzten Tage veröffentlicht wurden:



Stefans Amiga Welt: Commodore Amiga CD32 in Aktion Teil 4



Vergleich einer Turbokarte TF330 mit einer Speichererweiterung TF328 .

Test mit den CD32 Versionen von Doom , Guardian , AlienBreed3D und Gunship2000.



http://www.youtube.com/watch?v=q_xfw9Qm6HA





Dan Wood: The Internet As It Was In 1996 - 90's Websites



How to experience the Internet as it was in the 1990s on your vintage PC.



http://www.youtube.com/watch?v=ojT0gQHeyJQ





Universe (Amiga) - A Playguide and Review - by Lemon Amiga.com



Universe is a point and click adventure game, released by Core Design in 1994. This was late in the Amigas lifetime, almost 10 years since it's launch, and the makers had worked out how to design a 256 colour game. Lets see if it plays as well as it looks.



http://www.youtube.com/watch?v=KEa0ezZ5rQ0





MIGs Yesterchips: Vortrag - "RC2014 - Ein moderner, modularer Z80-Rechner als Bausatz" - Anna C Naß - RETROpulsiv 13.0



Anna C. Naß referierte über den Bausatz-Rechner "RC2014", welcher auf einer Z80 CPU basiert, mit einem Busboard ausgestattet ist und somit mannigfaltig erweitert werden kann. Sie ging hierbei auch etwas auf die Geschichte des Betriebssystems CP/M ein und demonstrierte, was mit diesem "kleinen Kasten" alles möglich ist.



http://www.youtube.com/watch?v=veLOusq9ce4





MIGs Yesterchips: Vortrag - "Das graphische Terminal robotron K8917" - Dirk Kahnert - RETROpulsiv 13.0



Dirk Kahnert verfolgt seit Jahren das Ziel, die K-Terminals von Robotron als solche zu verstehen. Dies ist keine triviale Aufgabe, denn detaillierte Aufzeichnungen, wie sie bei westlichen Computern noch einfach zu finden sind, existieren schlichtweg nicht für die Computer "Made in GDR". So ist es im nunmehr gelungen, nach einer weiteren, langen Episode des Trial-and-Error Verfahrens, eine erste grafische Anzeige auf sein K8917 zu realisieren. Dabei arbeitet sein Laptop als "Mainframe" und sendet dem Terminal lediglich Instruktionen zu. Da Dirk diese Instruktionen allerdings eingangs völlig unbekannt waren (ebenso wie zahlreiche andere Dinge) kann man ihn Wahrhaft als den "Glücksritter der Robotron-Terminals" bezeichnen.



http://www.youtube.com/watch?v=ZWL_vlt2OuU





MIGs Yesterchips: Vortrag - "Das Leben und Sterben der Elektronik" - Werner Brennecke - RETROpulsiv 13.0



Auf der Retropulsiv 13.0, welche vom 23.-24.03.2019, an der Hochschule Augsburg, statt fand, referierte Werner Brennecke über das "Leben und Sterben der Elektronik". Dabei ging er insbesondere mit den vielverbreiteten "Esoterikern" ins Gericht und gab praktische Ratschläge.



http://www.youtube.com/watch?v=ryXSDVXQ9IE





Thomaniac: #1068 Ambermoon Folge 102: Die Quest des Waldhüters, Part 1 [Amiga]



http://www.youtube.com/watch?v=5Yge4nb8DY8





MIGs Yesterchips: "Brücke ins gestern ? Retroprogrammierung auf moderner Hardware RESHOOT R" - Richard Löwenstein



Richard Löwenstein präsentiert die Programmiertools, welche er für die Schaffung seines Spieles "Reshoot R" verwendet hat. Sein Hauptaugenmerk liegt auf der Zeiterparnis, welche die Arbeit mit modernen Tools mit sich bringt. Er geht aber auch auf die Tücken dieser Vorgehensweise ein, denn gerade als Testumgebung sollte man tunlichst keinen Emulator, sondern stets die richtige Zielhardware verwenden.



Der Vortrag wurde auf der RETROpulsiv 13.0, am 23.03.2019, an der Hochschule Augsburg, Fakultät für Informatik, abgehalten.



http://www.youtube.com/watch?v=_00a2UfJvKM

