Amiga Future monatliche News März 2019



4.3.2019

********

Amiga Future Ausgabe 137 erschienen



Die deutsche und englische Ausgabe 137 (März/April 2019) des Print-Magazines Amiga Future ist heute erschienen und kann direkt bei der Redaktion und im Amiga Fachhandel bestellt werden.



Heft Inhalt:



Review Trap Runner

Review SMBFS

igition Workshop #4



und vieles, vieles mehr



Eine ausführliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr auf der Amiga Future Homepage.



Heft-Info: https://www.amigafuture.de/kb.php?mode=cat&cat=13

Bestellen: http://www.amigashop.org





5.3.2019

********

RESHOOT R Soundtrack-CD erschienen



Um euch die Wartezeit auf das neue Amiga-Shoot'em-Up RESHOOT R von Richard

Löwenstein etwas zu verkürzen, haben wir uns entschlossen, die Soundtrack-CD von RESHOOT R bereits jetzt zu veröffentlichen.



Der Audiosoundtrack zu RESHOOT R ist eine Produktion vom Spielentwickler Richard Löwenstein und APC&TCP.



Mitgewirkt haben AMIworx, German Remix Group, Altraz, d4XX und weitere.



Die RESHOOT R Soundtrack-CD ist ab sofort in unserem Onlineshop unter der URL https://www.amigashop.org/product_info.php?products_id=286 erhältlich.



Händler die Interesse haben, die RESHOOT R Soundtrack-CD ihren Kunden anzubieten, wenden sich bitte per E-Mail an uns.



Bitte beachtet, dass die angekündigte Signature-Edition des Spiels RESHOOT R ebenfalls die RESHOOT R Soundtrack-CD (mit anderer Verpackung) enthalten wird.



http://reshootr.spieleschreiber.de

https://www.amigashop.org

http://www.apc-tcp.de





11.3.2019+25.3.2019

*******************

Amiga Future: Neue Vollversionen online



Der Download-Bereich der Amiga Future wurde heute wieder aktualisiert.



Es wurden folgende Vollversionen Online gestellt:



GadToolbox 3

GadToolbox 3 Source

Genesia



https://www.amigafuture.de/downloads.php



Eine übersicht der letzten Uploads und Änderungen in der Download-Datenbank der Amiga Future findest Du unter dem Link https://www.amigafuture.de/dl_recent.php



Natürlich wollen wir noch viele weitere Vollversionen online stellen. Dazu benötigen wir Eure Hilfe.



Wir suchen ständig Rechteinhaber von Amiga Spielen und Anwendungen. Kennst Du welche oder willst Du uns aktiv bei der Suche helfen? Dann melde Dich bitte per Email bei uns.



Wir suchen Verstärkung beim Überarbeiten des Vollversionen-Downloadbereiches der Amiga Future Webpage. Im speziellen geht es darum zu überprüfen ob alle Vollversionen-Formate (ADF, IPF, WHDLoad, AGA, CD-Versionen usw.) komplett vorhanden sind. Außerdem muß eine Kurzbeschreibung (2 Sätze), Systemanforderungen und Screenshots erstellt werden.

Wenn Du uns dabei helfen willst, dann schreibe uns doch bitte eine Email.



https://www.amigafuture.de





15.3.2019

*********

Trap Runner Boxed Version erschienen



Die Boxed-Version von Trap Runner ist heute erschienen und beinhaltet:



- Trap Runner Disk

- Booklet

- A3 Poster (gefaltet)



Erhältlich bei https://www.amigashop.org/product_info.php?products_id=289



Trap Runner ist ein klassisches Spiel Jump n Run.-



Neben den genre-typischen springen und laufen, kann man sich auch ducken, um den Kontakt mit tief fliegenden Monstern zu vermeiden.

In späteren Levels helfen magische Pillen um May zu retten.



Sammle Gegenstände, um deine Punktzahl zu erhöhen, zusätzliche Leben zu erhalten oder eine der besonderen Missionen zu erfüllen.

Zwei von vier Ebenen einer Welt ergeben eine zu erfüllende Mission.



Einige Eigenschaften:



* Läuft auf jedem OCS/ECS Amiga, mit 1MB RAM und Kickstart 1.2 aufwärts

* Passt auf eine DD Floppydisk (verwendet Doynamite Kompression und einen Trackloader)

* Zu 100% in 68000 Assembler geschrieben

* 50fps, weiches Parallax-Scrollen, mehr als 50 Farben

* Handgezeichnete Pixel

* Mehr als 25 Tunes und Soundeffekten

* Optionsmenü mit extra Funktionen (Joypad-Konfiguration, ECS-Borderblank, Soundcheck)

* Oldschool Passwortsystem

* Beschreibbare Highscore-Tabelle



http://retroguru.com/trap-runner

https://www.amigashop.org

http://www.apc-tcp.de





21.3.2019

*********

26.3.2019

*********

Amiga Future Heft Index Update



Das Amiga Future Heftindex ist auf den aktuellen Stand gebracht worden.



Das Heft-Index beinhaltet alle Artikel-Titel der Amiga Future Ausgaben.



https://www.amigafuture.de/artikeldatenbank.php

https://www.amigafuture.de





31.3.2019

*********

Amiga Future: Cheats Datenbank Update



Die Cheats-Datenbank der Amiga Future wird praktisch wöchentlich von David Jahn aktualisiert, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht sofort ersichtlich ist.



Die Cheats-Datenbank auf der Amiga Future Webpage dürfte wohl die größte deutsche Sammlung für den Amiga sein.



Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Cheats. Auch viele Lösungswege, Tipps & Tricks, sowie Freezer Adressen findet ihr in dieser Sammlung.



Inzwischen gibt es für mehr als 3400 Spiele Cheats und Lösungswege in der Datenbank, und es wird immer mehr.



Die Datenbank ist momentan noch komplett in deutscher Sprache. Wenn genügend Spenden für die Homepage eingeben, ist geplant die Sammlung in einer richtigen Online-Datenbank zu integrieren, die dann auch in englisch verfügbar sein soll.



https://www.amigafuture.de/GTT/GTT.php

https://www.amigafuture.de



Seit der letzten Bekanntmachung sind folgende Updates hinzugekommen:





29.03.2019 - X-Out - Freezer NEU!

29.03.2019 - Xenon - Freezer NEU!

29.03.2019 - Wonderboy in Monsterland - Freezer NEU!

29.03.2019 - Wings of Death - Freezer NEU!

29.03.2019 - War Zone (Core Design Limited) - Freezer NEU!

22.03.2019 - Vroom - Freezer NEU!

22.03.2019 - Voodoo Nightmare - Freezer NEU!

22.03.2019 - Virus - Freezer NEU!

22.03.2019 - Venus - The Flytrap - Freezer NEU!

22.03.2019 - Vaxine - Auf Funktion überprüft

15.03.2019 - Twin World - Land of Vision - Freezer NEU!

15.03.2019 - Turrican - Freezer NEU!

15.03.2019 - Turn N' Burn - Auf Funktion überprüft

15.03.2019 - Lotus Turbo Challenge 2 - Freezer NEU!

15.03.2019 - Trolls - Freezer NEU!

08.03.2019 - Treasure Island Dizzy - Freezer NEU!

08.03.2019 - Total Recall - Freezer NEU!

08.03.2019 - Time Bandit - Freezer NEU!

08.03.2019 - The Punisher - Freezer NEU!

08.03.2019 - The Great Giana Sisters - Freezer NEU!

01.03.2019 - Take 'Em Out - Freezer NEU!

01.03.2019 - Sword of Sodan - Freezer NEU!

01.03.2019 - Sword of Honour - Freezer NEU!

01.03.2019 - Swords & Galleons - Freezer NEU!

01.03.2019 - Supremacy - Your Will be done - Freezer NEU!

