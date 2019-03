5. Retrobörse Saar



Verfasst am: 29.03.2019 - 14:34 Titel: 5. Retrobörse Saar Pressemitteilung



Am 25. Mai ist es wieder soweit, die 5. Retrobörse Saar steht an und es gibt wieder einiges Neues für euch.



Wir dürfen dieses Mal ganze 2000 m2 mit Retro füllen, das ist 4 x mehr Fläche als bei der 1. Retrobörse Saar 2017.



Was es alles geben wird:



BÖRSE



mit Waren aus den Bereichen Videospiele, Konsolen, Computer, Filme, Sammelkarten, Comics, Musik, Actionfiguren, Spielzeug und Sammlerartikel



SPECIALS



Cards Area - Magic the Gathering Special mit Turnieren, offenen Spielrunden und Kartenmarkt



The Legend of Zelda Special mit Spielen, Bogenschießen und Cosplayern



ENTERTAINMENT



* Arcade Area mit Flipper- und Arcade-Automaten zum freien Spielen

* FanZone mit Spieleentwicklern, Moddern und Sammlern

* Music



TURNIERE



Für Joystick-Artisten: PacMan am Atari 2600



Für Lückenfüller: Tetris am NES



Für Abhänger: Mario Kart am SNES



Schlag den Pulsar - Special



Bei all unseren Turnieren gibt es neben Ruhm und Ansehen natürlich auch diverse Items zu gewinnen!



#RetroSaar ORIGINALS



NEU: Die RetroSaar Quest



Photo Corner mit Leinwand und Equipment im RPG/Adventure Style



RetroLounge mit großer Auswahl an Spielen an Retro-Konsolen und Heimcomputern und einer kleinen Rubiks Cube Challenge



Item-Shop mit ?magischen? Tränken und Talismanen



Tombola mit vielen nerdigen Gewinnen



HEALTH BAR



Hier ist unser Community Treffpunkt mit viel Platz zum Erholen, Tauschen und Austauschen



Zum Energie aufladen gibt es eine Auswahl an erfrischenden und wärmenden Getränken, sowie deftige, süße, gesunde und vegane Speisen



Eintritt 5 ¤, bis 12 Jahre frei!



http://www.retrosaar.de

Andreas Magerl

Chefredaktion Amiga Future

