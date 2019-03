Amiga Power: The Album With Attitude startet auf Kickstarter



Amiga Power: The Album With Attitude startet auf Kickstarter Pressemitteilung



29. März 2019

Die Kampagne soll £ 16.000 für ein Tributalbum für das beliebte Spielemagazin der 90er sammeln.



Amiga Power, ein Future Publishing-Titel, der von 1991 bis 1996 lief, ist eines der einflussreichsten Spiele-Magazine seiner Zeit. Nun möchte der Journalist und AP-Fan Matthew Smith - nicht der Manic Miner-Schöpfer - £ 16.000 für die Amiga Power für das "The Album With Attitude" sammeln. Eine Sammlung brandneuer Amiga-Spiele-Remixes, die von der Veröffentlichung inspiriert wurden.



https://www.kickstarter.com/projects/1926197125/375586653?ref=771049&token=c1081ded



Ich bin mit der AP aufgewachsen und es hatte einen großen Einfluss auf mich. sagte Matthew. Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, eine Karriere im Journalismus und Verlagswesen zu beginnen. Vor ein paar Jahren war ich in die Amiga-Remix-Szene involviert, und als ich beschloss, ein eigenes Album zu produzieren, fiel mir auf, dass Amiga Power die perfekte Basis dafür war.



Ich arbeite an diesem Projekt in Zusammenarbeit mit 010101 Music, einem unabhängigen Plattenlabel, das auf Amiga-Remix-Alben spezialisiert ist, und mit zusätzlicher Unterstützung von C64Audio.com. Wir haben bereits die Erlaubnis von Future, den Namen und das Logo von Amiga Power zu verwenden. Der größte Teil des alten AP-Teams ist involviert, und wir haben eine erstaunliche Reihe musikalischer Talente an Bord. Jetzt brauchen wir nur noch die Finanzierung, um die Künstler zu bezahlen und die Lizenz- und Produktionskosten zu decken.



Die musikalische Besetzung umfasst Stars wie Andrew Barnabas, Allister Brimble, Mike Clarke, Olof Gustafsson, Jogeir Liljedahl, Jon Hare, Chris Hülsbeck, Barry Leitch, Jason Page, Instant Remedy, Matthias Steinwachs, Jeroen Tel und Tim Wright.



Zu den Amiga Power-Alumni, die zu den Verfahren beigetragen haben, gehören der ursprüngliche Redakteur Matt Bielby, der Guardian-Kolumnist Rich Pelley, der Veteran der Spieleindustrie Gary Penn, der Comic-Autor Kieron Gillen und der Schriftsteller Mil Millington.



Das Album wird als Doppel-CD veröffentlicht. Die erste CD enthält Remixe, die auf Melodien basieren, die von ehemaligen AP-Beitragenden nominiert wurden, und die zweite wird Remixe enthalten, die von Spielen und Demos inspiriert wurden, die im Laufe der Jahre auf den Cover-Disks der Zeitschrift erschienen.



Insgesamt wird das Album 35 Tracks enthalten, darunter Remixe der folgenden Spiele:

Apidya; Banshee; Blob; Cannon Fodder; The Chaos Engine; Fantasy World Dizzy; Fire & Ice; Gloom; Harlequin; Hired Guns; Jetstrike; Lotus Turbo Challenge 2; No Second Prize; Pinball Fantasies; Sensible World Of Soccer; Shadow Fighter; Speedball 2; Stardust; und viele weitere.



Begleitend zu den CDs wird ein Deluxe-Liner Notes-Booklet mit über 80 Seiten mit Fakten, Wissenswertem, Liedertexten und schriftlichen Beiträgen des AP-Teams angeboten. Das gesamte Paket wird in Form eines kleinen Buchs mit den darin enthaltenen CDs erstellt. Eine reine Digital-Option ist ebenfalls verfügbar.



Ihr könnt das Amiga Power: "The Album With Attitude" jetzt auf der Kickstarter-Seite unterstützen, beginnend bei 18 £ für die Standard-Digitalausgabe und 27 £ für die physische Version mit digitalem Download.

