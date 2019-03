AndreasM

Verfasst am: 23.03.2019 - 09:26 Titel: WHDLoad: Neue Pakete online



WHDLoad ist ein Programm mit dem Amiga Spiele und Demos die nur auf Diskette verfügbar waren, auf Festplatte installiert werden können.



Dazu werden sogenannte Installations-Pakete benötigt sowie die Original-Disketten der jeweiligen Software.



Die Installations-Pakete können unter der URL http://www.whdload.de kostenlos geladen werden.



Folgende Pakete sind seit unserer letzten Meldung neu hinzu gekommen:



Falcon - [improved] - (Spectrum HoloByte) supports CDTV and another Mission Disk I version - Info

Polychrome - [new] - (Intense) done by StingRay - Info - Image

Maxx-Party - [new] - (Intense) done by StingRay - Info - Image - Image

