Verfasst am: 20.03.2019 - 09:15 Titel: Weitere Videos für Amiga online Unter folgenden Links findet ihre weitere Youtube-Video rund um den Amiga die die letzten Tage veröffentlicht wurden:



A-10 Tank Killer (Amiga) - A Playguide and Review - by Lemon Amiga.com



A-10 Tank Killer is based on quite a slow dive bomber, the A-10 Thunderbolt II "Warthog", in which we can take out many air to ground and air-to-air targets. Its not quite Top Gun, but lets see if we can get to grips with it.



http://www.youtube.com/watch?v=BbXfHuTZzCc





Thomaniac: #1051 Zock' mal wieder...The Enforcer: Failen in der Police Academy [Amiga]



http://www.youtube.com/watch?v=RC9i6F5T_DY





Thomaniac: #1054 Ambermoon Folge 100: Jubiläumsfolge!



http://www.youtube.com/watch?v=myKA4r4YiYs





Dan Wood: New 2019 Amiga Keyboard Keycaps Review



Following on from their hugely successful A1200 and A500 replacement cases, the team at A1200.net bring us some stunning new Amiga keyboard replacement keycaps! I take a look at them in this video.



http://www.youtube.com/watch?v=VdBWXbIswZI

