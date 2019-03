AndreasM

Verfasst am: 17.03.2019 - 10:47 Titel: RetroPlay: Neue Videos online



Virtual Dimension schreibt:



Retro ausgepackt #24: Ein Überraschungspaket und kleine C64-Disketten



Heute packen wir mal wieder ein Überraschungspaket aus, das uns unangekündigt erreicht hat. Was Thomas uns wohl geschickt hat?

Dazu kommt außerdem eine Leihgabe: Unser Zuschauer Sven hat uns ein spannendes Stück Hardware geschickt, dass wir demnächst einmal in "Back in Time" vorstellen werden.



http://www.youtube.com/watch?v=DlRACtpRUmk





RetroPlay: Historyline #136 - Ermattungsstrategie (Amiga)



Es geht so langsam schneller vorwärts. Die Zielgerade ist in Sicht. Die feindlichen Einheiten sind deutlich in der Unterzahl und sollten unserem Aufräumkommando nichts mehr entgegenzusetzen haben. Einmal einen sauberen Schnitt, bitte - großes Finale! Oder...?



http://www.youtube.com/watch?v=F9TcNyd8azw





RetroPlay: Bard's Tale #16 - Mehr Story! (Amiga)



Wir müssen mal vorwärts kommen. Eine kleine Off-Screen-Levelpause später ist unsere Party herangereift und wir checken gemeinsam die Stats, bevor wir uns wieder frisch motiviert in das Spiel stürzen. Also heute: hardcoremäßig Story und den roten Faden finden!



http://www.youtube.com/watch?v=btpjSDsubw0





Bastel-Ecke #16: Zugentlastung (Easy1541 revisited)



Das in Folge 13 gebaute Easy1541-Kabel funktioniert, aber ein paar Verbesserungen müssen trotzdem sein: Nachdem wir beim letzten Mal Schindluder mit der Zugentlastung getrieben bzw. diese weggelassen haben, wird das jetzt korriert - soweit noch möglich. Außerdem: Wir lösen das Rätsel der seltsamen Metallplättchen.



ACHTUNG: Nachbasteln erfolgt auf eigene Gefahr! Im Zweifelsfall bitte einen Profi zurate ziehen!



http://www.youtube.com/watch?v=ySulmCpZC-g

