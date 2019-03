WHDLoad ist ein Programm mit dem Amiga Spiele und Demos die nur auf Diskette verfügbar waren, auf Festplatte installiert werden können.



Dazu werden sogenannte Installations-Pakete benötigt sowie die Original-Disketten der jeweiligen Software.



Die Installations-Pakete können unter der URL http://www.whdload.de kostenlos geladen werden.



Folgende Pakete sind seit unserer letzten Meldung neu hinzu gekommen:



Vector Up Your Ass - [new] - (New Wave) done by StingRay - Info - Image

Rygar - [new] - (?) done by JOTD - Info

Chuck Rock 2 - [improved] - (Core Design) joypad controls added - Info

- [<font>New WHDLoad V18.5</font> released, fixes 68000/10 compatibility] -

