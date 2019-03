AndreasM

Verfasst am: 16.03.2019 - 13:55 Titel: Neue Uploads aus dem The Aros Archive



The Aros Archives ist eine Software-Sammlung für AROS Research Operating System und ist unter der URL http://archives.aros-exec.org ereichbar .



Ebenswo wie im Aminet haben hier Programmierer die Möglichkeit ihre Software hochzuladen um sie den Usern zur Verfügung zu stellen.



Mit fast 1.000 Uploads ist inwzwischen eine interessante Software-Sammlung für AROS zusammen gekommen.



The Aros Archives wurde 2005 von Björn Hagström gegründet.



Seit unserer letzten Meldung sind folgende Uploads dem The Aros Archives hinzugefügt worden:



zaz.i386-aros.zip - game/misc - 1.0.0 - 21 MB - 13.03.2019 - Snatch & match rolling balls in time. (OpenGL)

