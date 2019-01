RetroPlay: Neue Videos online



Verfasst am: 13.01.2019 - 12:16 Titel: RetroPlay: Neue Videos online



Virtual Dimension schreibt:



RetroPlay: Beamrider - Aus der Hüfte geschossen (Atari 2600)



Beim Weltraum-Shooter Beamrider ballern wir uns in prächtig bunter pseudo 3-D- Optik durch Sektoren voller aufdringlicher Gegner. Nach einem guten Start bricht in den späteren Sektoren dann langsam aber sicher Hektik aus. Von überall prasseln Gegner und Schüsse auf uns ein. Das hält uns aber nicht davon ab, die ganze Zeit zu quasseln.



Re-Upload aus dem Jahr 2015 - überarbeitet und jetzt in vollen 50 FPS.



http://www.youtube.com/watch?v=UrUd5ApYk-M





RetroPlay: Donkey Kong & Donkey Kong Jr. (Atari 2600)



Beim Plattformspiel Donkey Kong erteilt uns Dennis eine lückenlose Geschichtslektion über die Entstehungsgeschichte des "dummen Affen", die Geburtsstunde von Mario und die Hintergründe der Arcade-Fassung. Anschließend hüpfen wir, was das Zeug hält und decken sogar noch die wahre Geschichte der Simpsons auf.

Direkt im Anschluss hangeln wir uns im Spielhallenklassiker Donkey Kong Junior mit Donkey Kongs Filius etwas ungelenk durch Bildschirme mit Lianen nach oben und stellen fest .... irgendwie will bei uns trotz Weiterkommen nicht so wirklich Spielspaß aufkommen.



Re-Upload aus dem Jahr 2015 - überarbeitet und jetzt in vollen 50 FPS.



http://www.youtube.com/watch?v=ZElcPEBbCTE





RetroPlay: Reactor - Fliegende Teppiche im Kernreaktor (Atari 2600)



Im relativ unbekannten Spiel "Reactor" erklären wir für alle, die (wie Dennis) auch nach über 30 Jahren noch nicht verstanden haben, worum es bei diesem ungewöhnlichen und innovativen Spiel geht, erstmal das Spielprinzip. Danach geht's zur Sache mit gefährlichen Täuschmanövern und heiterem Rätselraten über die Anzeigen. Und wie so oft lassen wir uns in der Bewertung mal wieder zu einer provokativen Abschlussthese hinreißen.



Re-Upload aus dem Jahr 2015 - überarbeitet und jetzt in vollen 50 FPS.



http://www.youtube.com/watch?v=g1yKx5l-dbM





RetroPlay: Pole Position - Formel Kamikaze (Atari 2600)



Im Formeleinsklassiker und Spielhallenhit "Pole Position" geben wir mal wieder Gummi und zwar in 3D-Perspektive. Doch erstmal müssen wir die ungewöhnliche Steuerung ausgeknobeln. Kaum haben wir dann das Qualifying überstanden entpuppt sich der vermeintlich faire Rennsport auf dem Atari als Destruction Derby mit Kamikazefahrern.



http://www.youtube.com/watch?v=QrP85an_W9w





RetroPlay: Atlantis - Um die Ecke gedacht (Atari 2600)



Im Missile Command-Ableger "Atlantis" reden wir mal wieder über die alten Zeiten und schauen uns zunächst ausgiebig die Spielebox an. Beim 1. Versuch Atlantis zu verteidigen scheitern wir dann schon nach kurzer Zeit an der verqueren Steuerung.

Danach testen wir den 2-Spielermodus und müssen am Ende feststellen: Mit uns geht Atlantis ganz sicher unter.



Re-Upload aus dem Jahr 2015 - überarbeitet und jetzt in vollen 50 FPS.



http://www.youtube.com/watch?v=KQm3y95hvSM





RetroPlay: Hover Bovver - Querfeldein (Atari 800)



Im Geschicklichkeits-Spiel Hover Bovver rutscht uns beim Versuch akkurat pixelige Rasenkanten zu schneiden gleich mal unversehens der Mäher ins Blumentbeet des Nachbarn. Und schon haben wir eine Menge Ärger am Hals. Wir versuchen zwar unsere Grobmotorik und Taktik zu verbessern, ein Mega Mower Maniac werden wir aber wohl angesichts der von uns verursachten Kollateralschäden nie werden.



Re-Upload aus dem Jahr 2015 - überarbeitet und jetzt in vollen 50 FPS.



http://www.youtube.com/watch?v=zBvVGMm9zv4





RetroPlay: Choplifter - Lufteinsatz mit Tücken (Atari 800)



Im Geschicklichkeitsspiel Choplifter gehen wir auf Rettungseinsatz im Kriegsgebiet und müssen arme Zivilisten in Sicherheit bringen. Zunächst ist unser schwierigster Gegner noch die Joysticksteuerung, aber schon bald kann sich unser Schnitt sehen lassen.



Re-Upload aus dem Jahr 2015 - überarbeitet und jetzt in vollen 50 FPS.



http://www.youtube.com/watch?v=SeUPkpNTXBQ

