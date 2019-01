AndreasM

Verfasst am: 07.01.2019 - 17:29 Titel: Weitere Videos für Amiga online Unter folgenden Links findet ihre weitere Youtube-Video rund um den Amiga die die letzten Tage veröffentlicht wurden:



Thomaniac: #986 Ambermoon Folge 89: Rückkehr zur Bibliothek. [Amiga]



Irgendwie hatte ich das Gefühl, in der Bibliothek von Newlake nicht alle Geheimnisse entdeckt zu haben. Wie Ihr Sehen werdet, hat mich mein Gefühl nicht getäuscht



http://www.youtube.com/watch?v=78-X7IdJjP0





RetroDemoScene: Insane - Xmas 2018 - Amiga Intro (50 FPS)



Seasons greetings from the iNSANE family. Better late than never!

Originally released December 24th 2018. Final released January 2nd 2019 Via the RetroDemoScene channel...



http://www.youtube.com/watch?v=TovfwYTuvys





Classic Videogames LIVE! - Neues Intro 2019



Das neue Intro für unsere "große" Sendung die wir einmal im Monat ausstrahlen. Und da wird sich für dieses Jahr einiges ändern. Die "Szene News" so wie wir sie die letzten Jahre moderiert haben wird es so nicht mehr geben. Vielmehr werden wir nun eine "große" Sendung machen von 19 bis open end. Dort werden dann auch die News mit drin sein aber auch viel mehr anderen content. Und viel mehr Menschen werden sich ab jetzt vor der Kamera tummeln, DAS wird ein Fest! Ich bin gespannt wie die erste Sendung auf dieser etwas anderen Art und Weise ankommen wird! Am 12. Januar geht´s los ab 19 Uhr!



http://www.youtube.com/watch?v=vb9phOtH2nw





Seek and Destroy (AGA) (Amiga) - A Playguide and Review - by LemonAmiga.com



Seek And Destroy is another title from New Zealand based Acid Software, released under their Vision label, and published by Australian software house Mindscape in 1993. The game features a full 360 degree camera, a selection of weapons, and features similar to Desert Strike. Lets take it for a spin.



http://www.youtube.com/watch?v=2NO0DIr7TSg





LemonTubeAmiga: WinUAE Installation Guide - 11/12 - Remapping Joypads to add extra functions



Yet another part of this epic saga. Now we look at how to remap controllers with alternative functions within WinUAE, covered section by section.



http://www.youtube.com/watch?v=4VnrZcU1Ktw





Thomaniac: #989 Der CD-RumTreiber #13: Aminet 21 Oktober '97 Public Domain Games Part 2 [Amiga 2000]



Ich schaue mir weitere Public Domain Games von der Aminet 21 auf meinem Amiga 2000 an. Heute seht Ihr mal, wie schnell mein Rechner ist



http://www.youtube.com/watch?v=_w3krxfkNsU





RetroDemoScene: Nah-Kolor - Revisioned - Revision 2019 C64 Invite (50 FPS)



Small (16k) Intro by Nah-Kolor which was released in January 2019...



http://www.youtube.com/watch?v=T01qes-d1uU





RetroDemoScene: C-lous - ROM #9 Intro - Amiga Intro - AGA (50 FPS)



Nice little intro by C-lous which was released back in 1997,



http://www.youtube.com/watch?v=RCIa84-KY0U





Thomaniac: #992 Ambermoon Folge 90: Ey Mann, wo sind Meras Insel und mein Boot? [Amiga]



http://www.youtube.com/watch?v=Ru6Nbi-xyd8

