RetroPlay: Neue Videos online



Posted: 06.01.2019 - 11:02 Post subject: RetroPlay: Neue Videos online



Virtual Dimension schreibt:



RetroPlay: Joust - Das "Kopf in den Sand"-Prinzip (Atari 800)



Beim Spielhallenklassiker "Joust" kämpfen wir in der Rolle von Rittern auf fliegenden Vögeln und zeigen Euch im ersten Teil erst einmal, wie man dieses Spiel am besten nicht spielt, und was man so alles falsch machen kann.



Re-Upload aus dem Jahr 2014 - überarbeitet und jetzt in vollen 50 FPS.



http://www.youtube.com/watch?v=Ltc4LEY2Kpg





RetroPlay: Grand Prix Simulator - Schnelle Flitzer und lange Ladezeiten (Atari 800)



Beim 2D-Rennspiel "Grand Prix Simulator" erinnern wir uns zurück an Stunden unproduktiver Ladezeiten, schweifen ein wenig in die Spielmusikhistorie ab und geben uns alle Mühe unsere Rennboliden in den Griff zu bekommen. Dennis rollt das Feld von hinten auf, parkt seinen Formelboliden unter einer Brücke und auch der Computerfahrer hat offensichtlich einen im Tee. Schnell bleibt uns nur noch wieder der hübschen Musik zu lauschen. David Whittaker sei dank.



Re-Upload aus dem Jahr 2014 - überarbeitet und jetzt in vollen 50 FPS.



http://www.youtube.com/watch?v=Dxp74bVHj98





RetroPlay: Galaxian - Alptraum eines Sammlers (Atari 800)



Mehr Retro geht nicht: Wir begehen eine Freveltat und lüften die 30 Jahre alte Verpackung des Ballerspielklassikers "Galaxian". Kaum ist die Schweißfolie entsorgt, bricht uns angesichts der dichten Gegnerformationen dann der kalte Schweiß aus.



Re-Upload aus dem Jahr 2014 - überarbeitet und jetzt in vollen 50 FPS.



http://www.youtube.com/watch?v=gKIz5nzfQn4





RetroPlay: Wizard of Wor - Monsterhatz im Pixeldungeon (Atari 800)



Beim Maze-Game "Wizard of Wor" wagen wir uns in von Monstern bevölkerte Dungeons und versuchen uns einmal mehr daran zu erinnern "Verdammt wie ging das doch gleich nochmal"... Schon bald werden wir belagert, verfolgt und sind selbst die Gejagten.



Re-Upload aus dem Jahr 2014 - überarbeitet und jetzt in vollen 50 FPS.



http://www.youtube.com/watch?v=yhPChITOFBg





RetroPlay: Defender - Koordinationsschwier­igkeiten (Atari 800)



Wir sehen uns die fantastische Umsetzung des Spielhallenklassikers "Defender" auf dem Atari 800 an, dem ersten horizontal scrollenden Shooter und haben trotz Team-Play leichte Koordinationsschwierigkeiten. Dem Spielspaß tut das aber zum Glück keinen Abbruch.



Re-Upload aus dem Jahr 2014 - überarbeitet und jetzt in vollen 50 FPS.



http://www.youtube.com/watch?v=ry-H6d5yIrs





RetroPlay: Chicken Chase - Eierdiebe überall (Atari 800)



Beim in Trickfilmmanier aufgemachten Geschicklichkeitsspiel "Chicken Chase" machen zahlreiche Eierdiebe uns das Hahnendasein ganz schön schwer. Eier wollen behütet und regelmäßig für Nachschub gesorgt werden. Am Ende bekommen wir auch noch mit dem Nudelholz eins übergezogen.



Re-Upload aus dem Jahr 2014 - überarbeitet und jetzt in vollen 50 FPS.



http://www.youtube.com/watch?v=Z966N5yhFD4





RetroPlay: Dig Dug - VCS, Drachen und Geister (Atari 2600)



In der ersten Folge von RetroPlay mit Atari 2600-Spielen reden wir ein wenig über die legendäre Spielekonsole und die Spuren, die sie in der Videospielgeschichte hinterlassen hat. Dann begeben wir uns mit dem Arcadeklassiker Dig Dug ins bunte und lustige Untertagetreiben, wo wir Jagd auf Monster mit einer Luftpumpe machen. Nach kurzer Unsicherheit perfektionieren wir unsere Aufpumptechnik, stellen jedem Monster gnadenlos nach und fragen uns, ob wir so gut geworden sind oder das Spiel einfach einfach ist.



Re-Upload aus dem Jahr 2015 - überarbeitet und jetzt in vollen 50 FPS.



http://www.youtube.com/watch?v=ufzeoLgJhIA

_________________

Andreas Magerl

Chefredaktion Amiga Future

