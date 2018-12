Amiga Forever and C64 Forever 8 veröffentlicht



Posted: 31.12.2018 - 15:59 Post subject: Amiga Forever and C64 Forever 8 veröffentlicht Pressemitteilung



31. Dezember 2018 - Cloanto hat heute die Version 8 von Amiga Forever und C64 Forever, der offiziellen Commodore/Amiga Erhalt-, Emulations- und Support-Suite für Windows, veröffentlicht.



Die neuen Ausgaben sind erneut das Ergebnis von 18 Monaten Entwicklung seit der vorherigen Hauptversion und umfassen jetzt mehr als 600.000 Codezeilen, die von Cloanto geschrieben wurden und integrieren sich nahtlos in die Zusammenarbeit mit Emulations-Plugins und dem Erhalt von Inhalten.



"Virtuelle Maschinen, virtuelle Tastaturen, virtuelle Joysticks, virtuelle Mäuse ... ein wahrer Genuss! Egal, ob mit einen PET/CBM-Textcursor oder eine genaue und vollständig rekonfigurierbare Bildschirmtastatur für Amiga und 8-Bit Systeme, diese Version hat alles ", sagte Mike Battilana von Cloanto.



Die Arbeit an der Eingabefront, deren Schwerpunkt in Version 7 auf physischen und virtuellen Gamecontrollern lag, wurde in Version 8 fortgesetzt, indem vorhandene Funktionen überarbeitet und virtuelle Maus- und Tastaturfunktionen hinzugefügt wurden, die in anderen Emulationsumgebungen keine Rolle spielen. Um eine möglichst genaue Implementierung von Commodore/Amiga-Systemen zu erreichen, mussten wir mehr als einmal einen Sammler bitten, eine seiner seltenen Maschinen zu öffnen, um einige Interna zu bestätigen. Ehemalige Commodore-Ingenieure halfen mit Details, die nur sie kennen konnten. Wenn die Maus zum Positionieren eines 8-Bit-Cursors verwendet wird, oder wenn auf einer Popup-Tastatur mehrere Tasten gedrückt werden oder die Amiga-Tastatursprache zur Laufzeit in den Eingabeeinstellungen geändert wird und sich die Ergebnisse auf der Emulations- und Authoring-Seite verbreiten, wird sowohl historisch korrekt, als auch nahtlos in ihrer modernen Verwendbarkeit gearbeitet.



Die tiefe Verbindung zwischen Windows- und CBM/Amiga-ROM-Internas an der Eingabefront dauerten mehrere Monate. Gleiches gilt für die neuen Vollbild-Emulationssteuerungen, die die Erstellung einer grafischen Benutzeroberfläche mit Menüs und Schaltflächen ermöglichen, die sowohl mit der Maus oder Tastatur als auch mit Gamecontrollern verwendet werden können.



Cloanto hat im Rahmen seiner Verpflichtung zur Erhaltung der Rechte Verträge mit den Stanford University Libraries, der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) und anderen Kultur- und Erhaltungseinrichtungen geschlossen. Diese Kooperationen sind spontan und Cloanto erhält keine Zahlungen oder Finanzmittel. Zu den laufenden Bemühungen gehört auch ein Emulations-Frontend für den Kioskmodus für Museen.



"An Projekten wie Amiga Forever und C64 Forever zu arbeiten und mit unserer Community in Kontakt zu bleiben hat es uns ermöglicht, die Gefühle der Leidenschaft, Schönheit, Exzellenz und Freundschaft zu pflegen, die diese Reise seit den 80er Jahren begleitet haben. Wir haben auch gelernt, wie wir dieses langjährige Bestreben fortsetzen können und dies bringt meist undankbare Aufgaben mit sich, wie gelegentliche rechtliche Zweifel auszuräumen und für die Wahrheit einzutreten.

Cloanto hat hart an der Erforschung von Rechten und Respektierungsregeln gearbeitet und ist zu einem "widerstrebenden Fackelträger" von etwas Größerem und von größerem Interesse geworden, als wir uns jemals vor mehr als 30 Jahren vorstellen konnten. Glücklicherweise fehlt Cloanto als unabhängiges Unternehmen nicht der Mut oder die Fähigkeit, sich zu ändern oder zu übergeben.



"In Fortsetzung des Diskurses, der vor einigen Jahren auf cloanto.org erstmals skizziert wurde, beschäftige ich mich weiterhin intensiv mit der Erforschung möglicher Zukunftsmöglichkeiten, die eine gemeinnützige Organisation und/oder ein Fundament, Open Source und andere Szenarien umfassen, die der Sache von Commodore/Amiga am besten zum Erhaltung und der Unterstützung helfen können.

Wie in der Vergangenheit plane ich 2019 an Veranstaltungen wie Amiga Ireland, AmiWest in Sacramento und Amiga34 Germany teilzunehmen. Ich freue mich darauf, alte und neue Freunde zu treffen und Konsultationen zu diesem wichtigen Thema zu fördern. "



Amiga Forever 8 ist ab sofort in drei Editionen erhältlich:



Value Edition (herunterladbares Installationsprogramm)

Plus Edition (herunterladbares Installationsprogramm mit Option zum Erstellen eines DVD-ISO-Images)

Premium Edition (herunterladbare Plus Edition sowie Software und zusätzliche Videos auf 3 DVDs)





C64 Forever 8 ist jetzt in drei Editionen erhältlich:



Kostenlose Express Edition (eingeschränkte Version)

Downloadable Plus Edition (herunterladbares Installationsprogramm mit Option zum Erstellen eines ISO-Images für CDs)

Boxed Plus Edition (herunterladbare Plus Edition plus CD mit CD)



Beide Pakete erkennen und arbeiten miteinander, mit Optionen zum Zusammenführen der verschiedenen Plattformen in derselben Schnittstelle.

Die Preise beginnen bei 9,95 US-Dollar (Value Edition oder spezielle Upgrade-Angebote).





https://www.amigaforever.com

https://www.c64forever.com

Andreas Magerl

Chefredaktion Amiga Future

