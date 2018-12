#AmigaZeux: Alle Screenbars aktualisiert



Posted: 30.12.2018 - 12:51 Post subject: #AmigaZeux: Alle Screenbars aktualisiert Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr von #amigazeux!



Wir haben alle Screenbar-Plugins für MorphOS aktualisiert, einige Funktionen hinzugefügt und sie stabiler gemacht.



TopTasks.sbar V1.2



* Ein Kontextmenü zu den Einträgen in der PopWindow Top10-Liste wurde hinzugefügt, um die ausgewählte Aufgabe zu unterbrechen oder ihre Priorität festzulegen.

* Zebra-Modus (Streifen) für die Aufgabenliste aktiviert.

* Label wurde Überschrieben, wenn der Text zentriert oder nach rechts ausgerichtet war.

* Fehler im Linefeed beghoben. Danke an jPV

* Kürzungen in Tasknames entfernt, Dies funktioniert nur mit festen Schriftarten.

* Catalogs wurden nur in locale kopiert und nicht locale: catalogs /.

* Französische Übersetzung von Philippe 'OffseT' Rimauro hinzugefügt.

* Das Prefs-Bild / Objekt-Handling war fehlerhaft und konnte zu Abstürzen führen.



Download TopTasks HERE



MouseCoords.sbar V1.2



* Durch Klicken auf die MouseCoords im Bildschirmtitel wird nun ein kleines Fenster geöffnet, das Informationen zum darunter liegenden Fenster des Mauszeigers beim Bewegen enthält.

* Ein "Distance Moved" -Fenster wurde hinzugefügt, in dem einige Informationen angezeigt werden, wenn Ihr auf LMB oder MMB klickt und haltet, und optional eine Reihe von Qualifikationsmerkmalen und das Bewegen der Maus. Der Schwellenwert kann konfiguriert oder insgesamt deaktiviert werden.

* Labels wurden immer fett gedruckt. Es ist jetzt möglich, Fettdruck ein- oder auszuschalten.

* Catalogs wurden nur in locale kopiert und nicht locale: catalogs /.

* Französische Übersetzung von Philippe 'OffseT' Rimauro hinzugefügt.

* Das Prefs-Bild / Objekt-Handling war fehlerhaft und konnte zu Abstürzen führen. Fest.



Download MouseCoords HERE



PixelPicker.sbar V1.2



* Zwischenablage-Hotkey hat nur den Inhalt der Instanz von Ambient Screenbar kopiert. Funktioniert jetzt mit mehreren Bildschirmen.

* Catalogs wurden nur in locale kopiert und nicht locale: catalogs /.

* Französische Übersetzung von Philippe 'OffseT' Rimauro hinzugefügt.

* Das Prefs-Bild / Objekt-Handling war falsch und konnte zu Abstürzen führen.

* Hotkey wurde zweimal freigegeben und konnte zu Abstürzen führen.



Download PixelPicker HERE



DateTime.sbar V1.3



* Label wurde Überschrieben, wenn der Text zentriert oder nach rechts ausgerichtet war.

* Der Wechsel zwischen Monaten/Jahren/Jahrzehnten kann zu Änderungen der Fenstergröße und grafischen Artefakten auf der linken Seite führen, wenn Übergangsanimationen verwendet werden.

* Catalogs wurden nur in locale kopiert und nicht locale: catalogs /.

* Französische Übersetzung von Philippe 'OffseT' Rimauro hinzugefügt.

* Das Prefs-Bild / Objekt-Handling war fehlerhaft und konnte zu Abstürzen führen. Fest.



Download DateTime HERE



MouseEyes.sbar V1.2



* Die Standardpfade der von dieser Bildschirmleiste verwendeten Bilder wurden in einen vereinfachten MorphOS-Stil von SYS:Prefs/Presets/ in SYS:Data/Screenbar/geändert.

* Das Prefs-Symbol wird erneut mit MUIA_Screenbar_DisplayedImage angezeigt.

* Ein kleines Installationsskript hinzugefügt.



Download MouseEyes HERE



CPUGauge.sbar V1.6



* Label wurde Überschrieben, wenn der Text zentriert oder nach rechts ausgerichtet war.

* Die Beschriftung wird nun entsprechend des konfigurierten oberen/unteren Abstands richtig verkleinert.

* Die Standardpfade der von dieser Bildschirmleiste verwendeten Bilder wurden in einen vereinfachten MorphOS-Stil von SYS:Prefs/Presets/ in SYS:Data/Screenbar/geändert.

* Das Prefs-Symbol wird erneut mit MUIA_Screenbar_DisplayedImage angezeigt.

* Ein kleines Installationsskript hinzugefügt.



Download CPUGauge HERE



MemoryGauge.sbar V1.5



* Label wurde Überschrieben, wenn der Text zentriert oder nach rechts ausgerichtet war.

* Die Beschriftung wird nun entsprechend des konfigurierten oberen/unteren Abstands richtig verkleinert.

* Die Standardpfade der von dieser Bildschirmleiste verwendeten Bilder wurden in einen vereinfachten MorphOS-Stil von SYS: Prefs / Presets / in SYS: Data / Screenbar / geändert.

* Das Prefs-Symbol wird erneut mit MUIA_Screenbar_DisplayedImage angezeigt.

* Ein kleines Installationsskript hinzugefügt.



Download MemoryGauge HERE



Uptime.sbar V1.2



* Label wurde Überschrieben, wenn der Text zentriert oder nach rechts ausgerichtet war.

* Die Beschriftung wird nun entsprechend des konfigurierten oberen/unteren Abstands richtig verkleinert.

* Die Standardpfade der von dieser Bildschirmleiste verwendeten Bilder wurden in einen vereinfachten MorphOS-Stil von SYS: Prefs / Presets / in SYS: Data / Screenbar / geändert.

* Das Prefs-Symbol wird erneut mit MUIA_Screenbar_DisplayedImage angezeigt.

* Ein kleines Installationsskript hinzugefügt.



Download Uptime HERE

Andreas Magerl

Chefredaktion Amiga Future

