GL4ESxmas für AOS4 kommt. Erstes Spiel, das GL4ES verwendet.



kas1e schreibt:



Die ersten Spiele, die mit dem Einsatz von GL4ES-Wrapper erstellt wurden. Das bedeutet, dass wir OpenGL1.x, 2.x und einige von 3.x über ogles2.library und warp3dnova erhalten.



Damit diese Spiele funktionieren, benötigen Sie mindestens die ogles2.library v1.22 und die warp3dnova.library v1.58. Diese Anforderungen sind zu 100% notwendig.

Ältere Versionen werden nicht funktionieren. Also vor der Erstellung eines Fehlerberichtes, die Version prüfen!



Natürlich ist es verständlich, dass auch eine moderne gfx-Karte mit den neuesten radeonHD-Treibern vorhanden sein sollte.



Alles wird über gcc 8.2.0 und neueste SDL2 kompiliert. Spiele, die dort veröffentlicht werden, nutzen die modernen gcc-Funktionen wie c ++ 11, Threading (auf unserer Seite ist es jetzt natives Threading, nicht auf Poxis basierend, dank Sebastian).



Zur Zeit gibt es 3 Titel, die alle von os4depot heruntergeladen werden können.

Alle Videos und Screenshots unten stammen von meinem x5k / aos4fe.







Prototyp...



Es ist ein modernes Remake von R-Type.

Das Spiel fordert die GPU nicht besonders und kann mit kleinen Änderungen sogar über MiniGL portiert werden.

Jeder, der einen Port für Minigl oder Morphos erstellen möchte, kann dort den vollständigen Quellcode finden:

https://github.com/ptitSeb/prototype



Alle Amigaos4- und Endian-Änderungen sind vorhanden, daher sollte es leicht sein.

Von meinem x5000 / amigaos4, Full HD 1920x1080, gibt es ein YouTube-Video:

https://www.youtube.com/watch?v=K4Ubgap_nrA



Wer Vollbild/Fenster, Auflösung usw. ändern möchten, änder die Datei .prototype/engine.cfg manuell.

Standardmäßig habe ich den Vollbildmodus eingestellt.







Barony: Blessed Addition...



Es handelt sich um ein neues kommerzielles Spiel, dessen Veröffentlichung 2018 stattfand und dessen Quellen kürzlich veröffentlicht wurden

http://www.baronygame.com/



Lasst Euch nicht von dem "einfachen" Aussehen täuschen. Das Spiel ist in dieser Art wirklich vollwertig und wird von vielen gespielt.

Es ist kein Open Source-Spiel und ein wirklich großes Spiel.



Obwohl das Spiel selbst OpenGL verwendete, nutzte es mehr die CPU als die GPU.

Die ursprüngliche Anforderungen für dieses Spiel sind MINIMUM Intel i3 3.0 Ghz. Erwartet also keine Wunder und es wird nur auf den x1000 oder x5000 spielbar sein (dort habe ich 30-40 fps mit vollen Details und 1920x1080). Ihr könnt es mit dem SAM versuchen, und alle Einstellungen herunter drehen, aber wahrscheinlich wird es wenn, nur mit niedriger FPS laufen.



Das Spiel enthält _keine_ Datendateien. Es muss also das vollständige Spiel für Linux oder für Windows vorhanden sein (für Windows-Versionen müssen Sie jedoch Windows zum Extrahieren von .exe verwenden).

Und genau diese Datendateien von Blessed Addition, nicht Cursed Edition, werden benötigt.

Wird das Spiel ohne die benötigten Datendateien gestartet, erscheint nur ein schwarzes Fenster.

Beim Start wird es einen Moment dauern, bis der Cache der Modells generieren wurde.

Auf einem x5k dauert es ca. 2 Minuten, um die Modelle für den ersten Durchlauf zu generieren.

Das nächste Spiel wird eine generierte Cache-Datei verwenden, und der Start ist schneller.

Standardmäßig läuft das Spiel im Fenstermodus 1280x720. Die Auflösung kann zwischen Fenster/Vollbild in den Einstellungen geändert werden.



Von meinem x5000 / amigaos4, Full HD 1920x1080, gibt es ein YouTube-Video:

https://www.youtube.com/watch?v=mFztSoe1ysw



Der vollständige Quellcode mit allen Big-Endian- und Amigaos4-Änderungen gibt es hier:

https://github.com/ptitSeb/Barony







Fricking shark...



Es ist eine Art modernes Remake von Flying Shark.



Das Spiel benötigt eine hohe Auflösung, daher können selbst 1024x768 zu klein sein und möglicherweise nicht ausreichen.

1920x1080 Vollbild oder etwa 1280x1024 im Fenstermodus sind in Ordnung.



Dieser war am schwierigsten zu portieren da...

1). Standardmäßig basierte alles auf der Verwendung von .so mit all diesen dlsym, dlopen, dlclose, dlerror usw. Alle Änderungen an der statischen Verwendung waren für ptitSeb ein sehr hoher Aufwand.

2). Es gab viele Änderungen am Big Endian

3). Das Spiel verwenden echte Shader, viele gl-Funktionen (guter Test für gl4es und ogles2/warp3dnova, weshalb wir in Warp3dnova einige Fehler gefunden haben, von denen auch einige behoben wurden).



Wie gesagt, das Spiel kann echte Shader verwenden, aber in unserem aktuellen Port wurde es deaktiviert, da zunächst ein Fehler im Shader-Compiler von warp3dnova behoben werden muss, und dann können wir sie aktivieren und aktualisieren.



Da keine echten Shader verwendet werden, verwenden wir im Spiel nur gl4es internen Shader (die nicht zu Beginn des Levels kompiliert werden, sondern wenn sich die Zustände ändern) womit kurze Pausen entstehen. Das geschieht nur am Anfang. Man kann einfach den ersten Level kurz starten, damit alles in den Speicher geladen wird und dann erneut starten.



Diese Anfangspausen verschwinden in 2 Fällen:



1). Wenn die Fehler im Shader-Compiler von warpd3dnova korrigiert wurden, werden die echten Shader funktionieren (mit Berechnungen zu Beginn des Levels).

2). Wenn gl4es über die Fähigkeit "vorkompilierte Shader" verfügt, was bedeutet, dass jede Software einmalige interne gl4es-Shader generieren kann und sie in letzter Zeit nur von der Festplatte verwendet.



Um zwischen Fenster/Vollbild und Auflösung zu wechseln kann die Datei Resources/Scripts/GameGUI.cfg bearbeitet werden.

Standardmäßig habe ich den Vollbildmodus eingestellt.



Also nochmal ein Youtube-Video auf meinem aos4 / x5k, Full HD 1920x1080 gemacht:

https://www.youtube.com/watch?v=eA9txj_P38I



Der vollständige Quellcode mit allen Big-Endian- und Amigaos4-Änderungen gibt es hier:

https://github.com/ptitSeb/friking-shark





Alle Arbeiten am Code, wie das Hinzufügen von Big-Endian-Unterstützung, die Behandlung von Problemen mit Amigaos4 usw. werden vom Autor von gl4es erledigt: ptitseb.

Ich spiele hier eine kleine Rolle, mit ganz einfachen Korrekturen, Bugreports, Tests und um sicher zu sein, dass amigaos4 Builds von gl4es unterstützt werden und funktionieren.

Dies führt nebenbei zu Fehlerbeseitigungen in den ogles2- und warp3dnova-Fixes.

Jedoch ohne die Hilfe von ptitSeb, der keine Amiga-Hardware hat, würde es kein gl4es-Wrapper, keine Portierungen dieser Spiele geben.

Es wäre also schön, wenn ihr mit einer kleinen Spende die Motivation aufrecht zu halten:

https://repo.openpandora.org/?page=detail&app=barony_ptitseb

Schreibt bitte "amigaos4-Support" dazu, damit es richtig ankommt



Fröhlichen gl4esxmas!

Andreas Magerl

Chefredaktion Amiga Future

Geschäftsführung APC&TCP

