Posted: 11.12.2018 - 09:43 Post subject: Weitere Videos für Amiga online Unter folgenden Links findet ihre weitere Youtube-Video rund um den Amiga die die letzten Tage veröffentlicht wurden:



Radio PARALAX: Flipper- und Arcademuseum in Seligenstadt - Part 1/2: Alle Automaten & Arcade-Reviews - 1.12.2018



Am Samstag, den 1.12.2018 besuchte das Team von Radio PARALAX das Flipper- und Arcademuseum in Seligenstadt bei Offenbach. Nach dem Aufenthalt in Rodenbach im Jahre 2012 war es bereits der zweite Besuch des Ausstellervereins "For Amusement Only", welcher nach wie vor existiert und seine Ausstellung aus platzgründen seit 2013 in den neuen Räumlichkeiten präsentiert. Über 200 spielbare Arcade- und Flipperautomaten verteilen sich über 700m² auf zwei Etagen. In diesem Video gibt es eine Übersicht aller derzeit ausgestellten Automaten beider Etagen zu sehen sowie ein paar Reviews neu hinzugekommener Arcade-Automaten seit unserem letzten Besuch, die vorzugsweise für Multiplayer ausgelegt sind.



http://www.youtube.com/watch?v=JXK3YDT-2PI





Radio PARALAX: Flipper- und Arcademuseum in Seligenstadt - Part 2/2: Pinball-Reviews - 1.12.2018



Am Samstag, den 1.12.2018 besuchte das Team von Radio PARALAX das Flipper- und Arcademuseum in Seligenstadt bei Offenbach. Nach dem Aufenthalt in Rodenbach im Jahre 2012 war es bereits der zweite Besuch des Ausstellervereins "For Amusement Only", welcher nach wie vor existiert und seine Ausstellung aus platzgründen seit 2013 in den neuen Räumlichkeiten präsentiert. Über 200 spielbare Arcade- und Flipperautomaten verteilen sich über 700m² auf zwei Etagen. In diesem Video gibt es eine Auswahl der besten Flippertische mit entsprechenden Gameplays zu sehen.



http://www.youtube.com/watch?v=lCx6upJgI3c





Stefans Amiga Welt: Commodore Amiga CD32 Joypad CD32 / Honey Bee Reanimation



http://www.youtube.com/watch?v=FOGufsW4H30





RetroDemoScene: Insane - Flashbacks - Amiga Demo (50 FPS)



iNSANE with an awesome OCS production that was originally released at Compusphere 2018, and with this now final released December 5th 2018. Nice one buds!



http://www.youtube.com/watch?v=-Ehk4B2bEKo





Slam Tilt AGA (Amiga) - A Playguide and Review - by LemonAmiga.com



Slat Tilt was perhaps the last great Amiga Pinball game from 21st Century Entertainment (Hewson) and this time it wasnt programmed by any of the Digital Illusions/DICE team. Featuring missions and mangasaves, mini-games and multi-balls - something most pinball games take for granted these days, but perhaps for the first time on the Amiga?



http://www.youtube.com/watch?v=Zx_cT5bfk1c





Thomaniac: #960 Der CD-RumTreiber #10: Aminet 18, Apr. 1997 Public Domain Games Part 4 [Amiga 2000]



Heute schaue ich mir wieder ein paar Public Domain Games auf der Aminet 18 an. Leider sind mir gegen Ende die Tonspuren aus unerfindlichen Gründen volle Kanne verrutscht, so dass da nur der Gameplay Sound passt. Sorry for that!



http://www.youtube.com/watch?v=fXQ04hPG1gU





Thomaniac: #964 Ambermoon Folge 86: Die Gruft von Newlake Part 2 [Amiga]



Heute geht es weiter in der Gruft von Newlake. Jede Menge untotes Gesocks wartet darauf, aus selbigen gehauen zu werden



http://www.youtube.com/watch?v=NablDIng9x4

