Posted: 01.10.2018 - 13:07 Post subject: BestWB 1.0 verffentlicht BestWB ist, hnlich wie BetterWB, ein neues Workbench-Paket.

Man knnte es als aktualisierte Erweiterung zu AmigaOS 3.1.4, ohne Hardware-Einschrnkungen, die typischerweise mit solchen Paketen verbunden sind und als verbesserte 3.1.4 angesehen werden.



BestWB wird jedem gefallen, der ein reines AmigaOS ohne unntige Aufblhung sucht, die oft mit solchen Distributionen verbunden ist.

Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit stehen klar im Vordergrund.





- Ein System-Tool, das im Workbench-Men "Find..." (Suche...) aktiviert (SimpleFind).



- Neue und verbesserte Datatypes fr gif, jpg, bmp, png, pcx, tga, tiff, und Wave-Dateien.



-Neuer Mounter fr Wechselmedien (SCSIMounter)



- Neuer System-Snooper (SnoopDOS)



- Schnelle und leicht zu bedienende Diskettenkopierfunktion (SuperDuper)



- Libraries fr CPU-Untersttzung und bessere Hardware-Erkennung (MMULib+BoardsLib).



- Ein Dateimanager zum leichten kopieren, verschieben und lschen von Dateien (DirWork).



- Viele Commodities, die die Arbeit vereinfachen (GrabIFF, AssignWedge, CleverWIN, FreeWheel, Rewincy, ToolsMenu, ToolAlias, NewMode, yStart, DosPrefs, BenchTrash, PowerSnap, CronTask, PM und MagicMenu).



- 58 zustzliche Workbench Druckertreiber (SYS:Storage/printers).



- Ergnzende Befehle wie AddMem, DMS, WBCtrl, und Showboards.



- ZIP und JAZ Laufwerkuntersttzung und dazugehrige Mountlists (IOTools).



- XPKMaster bietet eine Datenkompression/-dekompressions Library fr dies untersttzende Programme.



- Charmap zeigt die Zeichen eines Fonts an. Ntzlich bei Akzente und nicht gelufige Zeichen.



- Prepcard+ hilft bei der Verwaltung von Pcmcia-Hardware.



- Die bekannten LHA, LZX, GZIP und ZIP/UNZIP Archivierungsbefehle sind in ihrer aktuellsten Version enthalten.



- CD Spieler mit groartigen Funktionen (ACDPlay)



- Midi-Untersttzung fr viel Programme mit camd.library und der Midiports-Preferences Anwendung.



- Neue Oberflche, mit der Disketten von adf und dms gelesen und zurckgeschrieben werden knnen (TSGUI).



- Neues Preferences-Programm (WBStartupPrefs), um die WBStartup und Commodities Verzeichnisse zu verwalten.



- Der Redit Texteditor ist ebenfalls enthalten.



- Neue Monitortreiber fr native Amiga-Chipsets (Film24, HD720, HighGFX, SuperPlus und Xtreme).



- Mit FontView knnen installierte Schriftarten durchsucht werden und deren Eigenschaften anzeigen.



- Ein Backup-Tool, das sogar mit Nicht-Amiga-Partitionen umgehen kann (ABackup).



- Shell mit Befehlsvervollstndigung, Bildlaufleisten und vielen anderen Funktionen - Dank an VinCed.



- Ein NSD/TD64-kompatibler Defragmentierer (DiskOptimizer).



- Totalcalc ist ein Taschenrechner, der auch fr fortgeschrittene wissenschaftliche Berechnungen konfiguriert werden kann.



- Unpacker untersttzt den Benutzer bei der Dekomprimierung archivierter Dateien mit einer Oberfllche



- Ein sehr schnelles Antivirenprogramm, das die xvs.library untersttzt (Fungicide).



- TextView ist ein erweiterter Textbetrachter, der u.A. HTML und andere Formate untersttzt.



- DTView2 ist ein einfacher und effizienter Bildbetrachter.



- IconLib 46.4 ist eine schnelle icon.library Implementierung, mit der alle Arten von Symbolen betrachtet werden kann. (standard, newicons, glowicons, png, etc.).



- Mit FullPalette kann man Paletten sperren und optimieren.



- Vollstndige Handbcher mit Erklrungen zu diesen neuen Funktionen befinden sich in HELP.



http://lilliput.amiga-projects.net/Files/BestWB.zip



http://lilliput.amiga-projects.net/BestWB.htm

Geschftsfhrung APC&TCP

