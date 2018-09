Amiga Future monatliche News September 2018



4.9.2018

********

Amiga Future Ausgabe 134 erschienen



Die deutsche und englische Ausgabe 134 (September/Oktober 2018) des Print-Magazines Amiga Future ist heute erschienen und kann direkt bei der Redaktion und im Amiga Fachhandel bestellt werden.



Leider wurde bei einem Teil der Auflage die deutsche und englische Cover-Seite von der Druckerei verwechselt. Wir bitten dies zu entschuldigen.



Heft Inhalt:



Review A3640 2017 Edition

Review WinUAE 4.0.1

Demoszene



und vieles, vieles mehr



Eine ausfhrliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr auf der Amiga Future Homepage.



Heft-Info: https://www.amigafuture.de/kb.php?mode=cat&cat=13

Bestellen: http://www.amigashop.org





5.9.2018

********

Amiga Future: Blitz Basic Workshop Begleitmaterial



Ab sofort knnen Abonennten der Amiga Future im Member-Bereich der Webpage das Begleitmaterial zum Blitz Basic Workshop (Teil 1-15) downloaden.



https://www.amigafuture.de/downloads.php?cat=7

https://www.amigafuture.de





6.9.2018

********

Amiga Future Heft Index Update



Das Amiga Future Heftindex ist auf den aktuellen Stand gebracht worden.



Das Heft-Index beinhaltet alle Artikel-Titel der Amiga Future Ausgaben.



https://www.amigafuture.de/artikeldatenbank.php

https://www.amigafuture.de





9.9.2018

********

Amiga Future Webpage wird 19 Jahre + Probe-Abo



Heute wird die Webpage der "Amiga Future" 19 Jahre alt.



Das ist jetzt kein runder Geburtstag und seit dem 15jhrigen der Amiga Future Webpage hat sich jetzt auch nicht soviel weltbewegendes getan...



Auer natrlich das die Webpage immer grer und umfangreicher wird und die Besucherzahlen immer wieder neue Rekordwerte erreichen.



Das Amiga Future Print-Magazin wurde brigens dieses Jahr satte 20 Jahre alt.



Vor vier Jahren haben wir zur Amiga Future Webpage einen kleinen Artikel verffentlicht. Diesen wrden wir euch gerne nochmal ans Herz legen:



Deutsch: https://www.amigafuture.de/kb.php?mode=article&k=4621

Englisch: https://www.amigafuture.de/kb.php?mode=article&k=4622



Gleichzeitig bieten wir ein Probe-Abo der "Amiga Future" zu einem Sonderpreis an. Dies wurde immer wieder von Lesern gewnscht. Jetzt nutzen es hoffentlicht recht viele.



Das Probe-Abo ist bis zum 19. September erhltlich.



Probeabo: https://www.amigashop.org/product_info.php?products_id=218



https://www.amigafuture.de





13.9.2018

*********

Amiga Future: Neue Vollversionen online



Der Download-Bereich der Amiga Future wurde heute wieder aktualisiert.



Es wurden folgende Vollversionen Online gestellt:



Galleons



https://www.amigafuture.de/downloads.php



Eine bersicht der letzten Uploads und nderungen in der Download-Datenbank der Amiga Future findest Du unter dem Link https://www.amigafuture.de/dl_recent.php



Natrlich wollen wir noch viele weitere Vollversionen online stellen. Dazu bentigen wir Eure Hilfe.



Wir suchen stndig Rechteinhaber von Amiga Spielen und Anwendungen. Kennst Du welche oder willst Du uns aktiv bei der Suche helfen? Dann melde Dich bitte per Email bei uns.



Wir suchen Verstrkung beim berarbeiten des Vollversionen-Downloadbereiches der Amiga Future Webpage. Im speziellen geht es darum zu berprfen ob alle Vollversionen-Formate (ADF, IPF, WHDLoad, AGA, CD-Versionen usw.) komplett vorhanden sind. Auerdem mu eine Kurzbeschreibung (2 Stze), Systemanforderungen und Screenshots erstellt werden.

Wenn Du uns dabei helfen willst, dann schreibe uns doch bitte eine Email.



https://www.amigafuture.de





13.9.2018

*********

Amiga Future Poster 20 Jahre erhltlich



Die Amiga Future ist dieses Jahr satte 20 Jahre alt geworden.



Das war ausreichender Anlass fr unserem Layouter ein kleinen Poster zu dem 20jhrigen der Amiga Future zu erstellen.



Das Poster in der Gre A1 ist ab sofort in unserem Onlineshop fr 5 Euro zzgl. Versandkosten erhltlich.

Der Versand kann wahlweise gefaltet oder gerollt erfolgen.



User die uns auf Messen gesehen haben, werden bemerken das wir auch eine A0-Version dieses Posters haben. Aus versandtechnischen Grnden knnen wir dieses Poster nur auf den Messen und nicht in unserem Onlineshop anbieten.



Auf der Classic Computing haben wir das A1-Poster natrlich dabei. Zustzlich haben wir noch eine A0-Exemplare im Gepck.



http://merchandising.apc-tcp.de

https://www.amigafuture.de

https://www.amigashop.org

http://www.apc-tcp.de





13.9.2018

*********

Suche polnisch/franzsisch spechenden Amiga User



Ich suche einen User der neben deutsch auch die polnische oder franzsische Sprache beherrscht und auch in diesen Lndern Amiga-mig (also Webpages aus diesen Lndern) unterwegs ist.



Hintergrund ist der, das in diesen beiden Lndern relativ viel zum Thema Amiga passiert, das jedoch selten ber die Lndergrenzen hinauskommt. Das wrden wir gerne ndern.



https://www.amigafuture.de





16.9.2018

*********

Bitte untersttzt uns kostenlos durch Einkufe bei Amazon



Ihr wollt die Amiga Future Webpage untersttzen ohne zustzlich Geld ausgeben zu mssen?



Dann benutzt bitte den Amazon-Banner auf der Startseite der Amiga Future Webpage wenn ihr bei Amazon etwas bestellt.



Fr jede Bestellung erhalten wir eine kleine Provision. Mit diesen Geld bezahlen wir die Kosten die durch eine so umfangreiche Webpage wie bei der Amiga Future entstehen.



Hostingkosten

Programmierarbeiten

und was sonst noch so alles zusammen kommt.



Einfach den Banner benutzen oder direkt diesen Link:



Deutschland: http://www.amazon.de/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&site-redirect=de&tag=amigafuture0a-21

sterreich: http://www.amazon.at/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&site-redirect=at&tag=amigafuture0a-21

UK: http://www.amazon.co.uk/?_encoding=UTF8&camp=1634&creative=6738&linkCode=ur2&tag=amigfutu-21

France: http://www.amazon.fr/?_encoding=UTF8&camp=1642&creative=6746&linkCode=ur2&tag=amigfutu0a-21

Italia: http://www.amazon.it/?_encoding=UTF8&camp=3370&creative=23322&linkCode=ur2&tag=amigfutu0d-21

Espana: http://www.amazon.es/?_encoding=UTF8&camp=3626&creative=24790&linkCode=ur2&tag=amigfutu04-21





18.9.2018

*********

APC&TCP mit der Amiga Future auf der Classic Computing



APC&TCP und die Amiga Future werden dieses Jahr wieder bei der Classic Computing vom 22. bis 23.9.2018 in Oedheim-Degmarn dabei sein.



Neben einigen altbekannten Produkten aus unserem Sortiment haben wir natrlich auch das neue Amiga Future Poster in der Gren A1 und A0 dabei.



Richard wird natrlich auch die aktuelle Beta von Reshoot R dabei haben.



Wir wrden uns freuen wenn mglichst viele User die Veranstaltung besuchen wrden.



https://www.amigafuture.de

http://www.apc-tcp.de



Wissenswertes zur CC 2018



Die Classic Computing ist offen fr alle Retro-Systeme. Traditionell ist der Amiga immer stark vertreten. Die Veranstaltung findet jhrlich an wechselnden Orten statt.



Dieses Jahr findet die Classic Computing Oedheim-Degmarn statt.



dheim liegt in Nordwrttemberg im Landkreis Heilbronn und ist gut ber die A81 angebunden (ca. 1 Autostunde nrdlich von Stuttgart und eine Autostunde sdlich Wrzburg gelegen).



Veranstaltungszeitraum



Fr. 21.09.2018 Aufbauzeit fr Aussteller

Sa. 22.09.2018 09:00 - 18:00 fr Besucher | davor und danach geschlossene Veranstaltung fr Aussteller

So. 23.09.2018 11:00 - 17:00 | anschlieend Abbauzeit fr Aussteller



Veranstaltungsort



Mehrzweckhalle Degmarn

Plattenstr. 27

74229 Oedheim-Degmarn



Der Eintritt fr Besucher ist frei.



Ausfhrliche Informationen wie Liste der Aussteller findet ihr auf der offiziellen Seite der Classic Computing.



https://www.classic-computing.org/veranstaltungen/cc2018





25.9.2018

*********

Bilder von der Classic Computing 2018



Wir haben ja bereits viele Bilder von der Classic Computing 2018 auf unserer Facebook-Seite verffentlicht.



Jetzt knnt ihr euch auch einige Bilder von der Veranstaltung auf der Amiga Future Webpage anschauen.



https://www.amigafuture.de/album_cat.php?cat_id=153





26.9.2018

*********

Neues Amiga Future Mauspad Boing verfgbar



Ab sofort ist das neue Amiga Future Mauspad in unserem Onlineshop erhltlich.



Neben unseren eigenen Mauspad bieten wir noch viele weiter Mauspads, Aufkleber und Poster in unserem Onlineshop an.



http://merchandising.apc-tcp.de

https://www.amigafuture.de

https://www.amigashop.org

http://www.apc-tcp.de





30.9.2018

*********

Amiga Future: Cheats Datenbank Update



Die Cheats-Datenbank der Amiga Future wird praktisch wchentlich von David Jahn aktualisiert, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht sofort ersichtlich ist.



Die Cheats-Datenbank auf der Amiga Future Webpage drfte wohl die grte deutsche Sammlung fr den Amiga sein.



Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Cheats. Auch viele Lsungswege, Tipps & Tricks, sowie Freezer Adressen findet ihr in dieser Sammlung.



Inzwischen gibt es fr mehr als 3400 Spiele Cheats und Lsungswege in der Datenbank, und es wird immer mehr.



Die Datenbank ist momentan noch komplett in deutscher Sprache. Wenn gengend Spenden fr die Homepage eingeben, ist geplant die Sammlung in einer richtigen Online-Datenbank zu integrieren, die dann auch in englisch verfgbar sein soll.



https://www.amigafuture.de/GTT/GTT.php

https://www.amigafuture.de



Seit der letzten Bekanntmachung sind folgende Updates hinzugekommen:



28.09.2018 - Las Vegas - Freezer NEU!

28.09.2018 - Last Battle - Freezer NEU!

28.09.2018 - Knights of The Sky - Freezer NEU!

28.09.2018 - James Pond 2 - Codename RoboCod - Freezer NEU!

28.09.2018 - James Pond - Underwater Agent - Freezer NEU!

21.09.2018 - The Seven Gates of Jambala - Auf Funktion berprft

21.09.2018 - Ivanhoe - Freezer NEU!

21.09.2018 - Iron Lord - Freezer NEU!

21.09.2018 - Iridon - Freezer NEU!

21.09.2018 - International Karate Plus - Freezer NEU!

14.09.2018 - Insects in Space - Freezer NEU!

14.09.2018 - Indiana Jones and the Last Crusade - The Action Game - Freezer NEU!

14.09.2018 - Indiana Jones and the Fate of Atlantis - The Action Game - Freezer NEU!

14.09.2018 - Ilyad - Freezer NEU!

14.09.2018 - Ikari Warriors - Freezer NEU!

07.09.2018 - Hybris - Freezer NEU!

07.09.2018 - Horror Zombies from the Crypt - Freezer NEU!

07.09.2018 - High Steel - Freezer NEU!

07.09.2018 - Helter Skelter - Freezer NEU!

07.09.2018 - Hard n Heavy - Freezer NEU!

Andreas Magerl

Chefredaktion Amiga Future

