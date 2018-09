Workbench Explorer 2.1 Build 8500 Verffentlicht



Posted: 12.09.2018 - 12:42 Post subject: Workbench Explorer 2.1 Build 8500 Verffentlicht Workbench Explorer 2.1 Build 8500 wurde an allen blichen Orten verffentlicht:



Aminet,

OS4Depot,

AmiUpdate, der beste Weg zur Aktualisierung ist jedoch die Option "Letzte Version berprfen ..." im Men "Projekt".



Das ist meine Geburtstags-Verffentlichung. Ich wrde mich ber Geschenke (Spenden) freuen, die mich motiviert halten, WEx weiter zu aktualisieren.



PayPal

Amazon Wunschliste



Danke!



###### [2.1 Build 8500] - 2018-09-12 Geburtstags-Verffentlichung

### Hinzugefgt:

- Informationen werden jetzt im Vorschaufenster wie bei Gerten angezeigt.RAWBInfo wird nicht mehr verwendet. Dies wird zuknftige Erweiterungen ermglichen.

- Einstellungen-> Aktualisieren

Automatisch nach Updates beim Start suchen. Tglich, wchentlich oder monatlich.

- Men-> Ansicht-> Layout fehlten User Buttons.

- Men Ansicht-> Vorschaufenster umschalten mit F6, in Prefs-> Vorschau auf Standard gesetzt.

- Men-> Fenster-> Position

Fenster auf dem Bildschirm horizontal und vertikal zentrieren.

Gre ndern und Fenster auf 3/4 Bildschirmgre zentrieren.

Gre ndern und Fenster auf 5/8 Bildschirmgre zentrieren.

Gre ndern und Fenster auf 1/2 Bildschirmgre zentrieren.

- In der neuen Version wird jetzt ein Fenster angezeigt, das angibt, dass nach einer Internetverbindung gesucht wird.

- Einstellungen-> Datentypen-> Beim Scannen einer Schublade

Man kann alle Informationen ber Dateien sammeln (langsamer) oder einfach den Dateityp (schneller) fr die grundlegende Identifizierung abrufen.

-Preferenzen-> Vorschau-> Schriftart

Separate proportionale und monospaced Schriftarten. Monospaced fr Archiv-Browser und Hex-Viewer. Proportional fr Textbetrachter.

- Men-> Werkzeuge-> Werkzeug-Typ-Editor

Tooltypes und Einstellungen eines Symbols bearbeiten. Wird der Typ gendert, geht im Gegensatz zu RAWBInfo nichts verloren. Es wird keine berprfung mit Besttigung folgen.

Beim Speichern werden nur die entsprechenden Einstellungen basierend auf dem Typ angewendet.

- Einstellungen-> Standorte

Auf dieser neuen Seite knnen Zeichenstilen zu Ansichtsstile zugewiesen werden.

- Einfgen-> Immer berspringen, wenn die Zieldatei neuer ist Wenn die Daten identisch sind, wird immer noch eine Besttigung angefordert.

- Einfgen-> Immer berspringen, wenn beide Dateien identisch sind. Wenn die Dateigre und das Datum bereinstimmen, wird sie bersprungen.

- Beim Einfgen ist "Fr alle verbleibenden Konflikte tun" jetzt schubladen- und dateiabhngig.

- Die Anzahl der Exemplare wird zeitweise angezeigt, wenn "Discovering items..." angezeigt wird.

- Einstellungen-> Vorgang-> Dateidatum beim Einfgen beibehalten Wenn nicht aktiviert, wird das aktuelle Datum / die aktuelle Uhrzeit verwendet.

- Schubladendaten werden jetzt beibehalten, wenn die obige Option verwendet wird.

- Erste Verwendung meiner neuen InfoData-Gadget-Klasse (intern).





### Fehler behoben:

- Fehler im Timer-Modul.

- Fehler beim Laden der GIF-Animation.

- Keine 3 Abstandsbilder mehr ntig. Ermglicht mehr Flexibilitt in der Zukunft.

- EXIF-Metadaten sind immer aktuell, wenn Sie den Fensterbereich wechseln.

- Protect Recurse Drawers wurde nicht fr Info-Dateien angepasst.

- Datumsformat in "Check never version ...".

- Vorschau gesperrte Dateien fr einige DOS-Funktionen.

- Aminet Recent und Full wurden im Navigationsbereich falsch ausgewhlt.

- Bilder wurden beim Wechsel der Schublade nicht immer korrekt gelscht.

- Ein Problem mit Einfgen, das zu einem Absturz bei Datatypes von Drittanbietern fhrte.

- Das Einfgen ist jetzt wesentlich schneller, besonders fr kleine Dateien.

- Beim Einfgen von Elementen und berspringen eines doppelten Elements wurde der Fortschrittsbalken nicht korrekt aktualisiert.

- Im MultiAssign-Requester wurde ein falscher Listenname angegeben.

- Das Standardsymbol ist jetzt typspezifischer.

- Add Icon hat die Datatypes nicht berprft.

- Angepasste Bitrate und Abtastrate

- Sortierungsproblem mit einigen Ansichtsstilen.

- Bei genderten Tabs mit unterschiedlichen Ansichtsstilen wurden die Spalten nicht korrekt skaliert.

- Der Wechsel zwischen Registerkarten mit demselben Positionstyp, aber unterschiedlichen Ansichtstilen, funktioniert jetzt besser.

- Schutzbits wurden nicht korrekt angezeigt.

- Paste exists zeigte dieselben Informationen fr beide Dateien - und manchmal Mll.

- Nach einer DOS-Funktion fr einige Dateien und Abbruch vor dem Beenden wurde die Liste nach dem Abbrechen nicht aktualisiert.

- Kleiner Bug im Requirer Neuer Schublade.

- Bug in Vorschaubild fr WHDLoad Symbole.

- Gadget Textabstand in Prefs-> Ansichtsstil.

- Wird das Layout gendert, wird die listbrwoser-Platzierung gespeichert.

- Fortschrittsbalkenrand aktualisiert.

- Fortschrittsbalkennutzung in der Sound-Vorschau aktualisiert..

- Lschen knnte mglicherweise die falschen Eintrge in der Liste lschen.

- Vorschau Assign wurde nicht angezeigt.



### nderungen:

- Wechsel des EXIF Metadata-Feld ist jetzt F7.

- JPG -> JPEG fr Dateitypnamen.

- Sound Vorschau bentigt jetzt Enhancer Pack v1.4 sound.datatype (54.6) oder neuer, um die Wiedergabe / Pause-Funktion zu verwenden. Sonst Play/Stop fr den ursprnglichen Datentyp.

- Preferences-> ViewStyle-> View Stil zu neuen Preferences-> Locations verschoben.

- Beim Einfgen werden das ursprngliche Datum / die ursprngliche Uhrzeit der Schublade / Datei beibehalten.



### Entfernt:

- RAWBInfo wird nicht mehr fr Informationen zu Assigns, Schubladen und Dateien verwendet.

- 3 Abstandsbilder.

- Forum-Link im ber...-Fenster.

- "Besuchen Sie die Website ..." Textzeile in ber...

- Benutzer-Support-Code.





******************************



Fr Kontextmens in der Workbench, sind die nachfolgenden Dateien zu bearbeiten.

DIese Zeilen einfach am Ende der jeweiligen Datei oder einzeln am Anfang der jeweiligen Kategorie einfgen.

Die Pfade entsprechend bearbeiten. APPDIR: funktioniert nicht fr das Symbolbild.



Workbench:Prefs/Env-Archive/contextmenus.cfg



Work:WorkbenchExplorer/WorkbenchExplorer.info,Workbench,Open WorkbenchExplorer,CLI,Work:WorkbenchExplorer/WorkbenchExplorer

Work:WorkbenchExplorer/WorkbenchExplorer.info,Disk,Open in WorkbenchExplorer,CLI,Work:WorkbenchExplorer/WorkbenchExplorer %F

Work:WorkbenchExplorer/WorkbenchExplorer.info,Directory,Open in WorkbenchExplorer,CLI,APPDR:WorkbenchExplorer %d

Work:WorkbenchExplorer/WorkbenchExplorer.info,Multiple,Open in WorkbenchExplorer,CLI,Work:WorkbenchExplorer/WorkbenchExplorer %F

Work:WorkbenchExplorer/WorkbenchExplorer.info,Drawer,Open in WorkbenchExplorer,CLI,Work:WorkbenchExplorer/WorkbenchExplorer %F



******************************



BITTE BEACHTEN:



smbfs 1.102 scheint beim Schreiben auf ein NAS-Laufwerk nicht zuverlssig zu funktionieren.

Daher zurck zu smbfs 1.74, bis ein Update auf smbfs vorgenommen wurde.



******************************



____________________



Englische News verfasst von: mritter0

_________________

Andreas Magerl

Chefredaktion Amiga Future

