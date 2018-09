Weitere Videos fr Amiga online



Amiga Future Forum Index -> News deutsch View previous topic :: View next topic Author Message AndreasM

Amiga Future Chefredaktion







Joined: 05 Jun 2001

Posts: 39628

Location: bersee





Posted: 02.09.2018 - 10:25 Post subject: Weitere Videos fr Amiga online Unter folgenden Links findet ihre weitere Youtube-Video rund um den Amiga die die letzten Tage verffentlicht wurden:



#883 Zock' mal wieder...Apydia Zocken und ber Gotek, Grafikkarte etc. Labern [Amiga]



Hallo zu einer Runde "Betreutes Apydia Zocken"

Yo, heute zocke ich besagtes Game und Quassele dabei ber diverse Themen rund um meinen Amiga 2000.

Viel Spass beim Zuschauen, und falls Euch das Video gefallen hat, und Ihr tatschlich Bock haben solltet, mich zu Abonnieren, was ich echt cool fnd, klickt doch gleich noch auf's ? nebendran und macht ein ?? ins Kstchen. Dann verpasst Ihr garantiert nix mehr von mir



http://www.youtube.com/watch?v=pm3Lva4cj4E





MsMadLemon: Golden Axe (2 player Co op) - Nostalgia Time Amiga



Today I play Golden Axe with my cousin as a 2 player co-op gameplay. i'ev always been aware of this game and probably played it once or twice back then but re-exploring it now.



http://www.youtube.com/watch?v=HvMNNwrkWDk





Thomaniac: #881 Ambermoon Folge 71: Ein neuer Begleiter! [Amiga]



Herzlich Willkommen zum Ambermo(o)ntag!

Auf Ebene 3 von Luminors Turm Treffen wir auf einen neuen Begleiter, den wir natrlich gerne in unsere Party aufnehmen

Viel Spass beim Zuschauen, und falls Euch das Video gefallen hat, und Ihr tatschlich Bock haben solltet, mich zu Abonnieren, was ich echt cool fnd, klickt doch gleich noch auf's ? nebendran und macht ein ?? ins Kstchen. Dann verpasst Ihr garantiert nix mehr von mir



http://www.youtube.com/watch?v=LeiuLzR4NZ8





The Guru Meditation: SceneWorld C64/Amiga Disk Magazine - Interview with Joerg Droege



Interview with Joerg Droege about the first Commodore Amiga issue of SceneWorld Disk Magazine. This is a recording of AmigaBill's live Twitch stream from August 13, 2018.



http://www.youtube.com/watch?v=wEvwzeuMnE4





Retro Ravi: Retro Rummage - Episode 2 Cattle Market



http://www.youtube.com/watch?v=BrxFUi76Kso





RetroDemoScene: Desire - Compo Guano - Amiga Intro (50 FPS)



A little compofiller by Desire which was released at Evoke 2018, this is Compo Guano...



http://www.youtube.com/watch?v=qb4hZoi6W7I





RetroDemoScene: Triace - Oldskool Brettchen - Amiga Music



Nice music in this AHX File Executable...



http://www.youtube.com/watch?v=fvw6JvNjq4A





Thomaniac: #886 Ambermoon Folge 72: Der Feuertod Marathon! [Amiga]



Herzlich Willkommen zum Ambermo(o)ntag!

Heute sterben wir zwar nicht 1000 Tode, aber doch recht hufig. Da kann man schonmal fast Verzweifeln!

Viel Spass beim Zuschauen, und falls Euch das Video gefallen hat, und Ihr tatschlich Bock haben solltet, mich zu Abonnieren, was ich echt cool fnd, klickt doch gleich noch auf's ? nebendran und macht ein ?? ins Kstchen. Dann verpasst Ihr garantiert nix mehr von mir



http://www.youtube.com/watch?v=AF5dw4wXnuE





BIOSJERBIL: Hill and Amiga Kickstart Mods



At the June Pacific Commodore Expo 2018 (PaCommEx), Eric Hill tells how the Amiga 1000 Kickstart disk could be modified to boot directly into Workbench (no loading the Kickstart disk and the Workbench disk separately). Filmed by Bernardo on June 9 at the Living Computers: Museum + Labs in Seattle, Washington. Premiered at the Commodore Vegas Expo 2018 (CommVEx). Some video gear courtesy of AmigaKit.com



http://www.youtube.com/watch?v=oUel6zoYbhk





BIOSJERBIL: Goedeken and miniGANGCART



At the August Commodore Vegas Expo (CommVEx), Richard Goedeken of the Southern California Commodore and Amiga Network (SCCAN) describes and demonstrates the miniGANGCART, a multi-function cartridge for the Commodore 64 computer. http://gangc64.com Filmed by Bernardo on August 11 at the Plaza Hotel in Las Vegas, Nevada. Some video gear courtesy of AmigaKit.com



http://www.youtube.com/watch?v=HuUeaDhPGVk





BIOSJERBIL: Don Elman and Commander magazine



At the June Pacific Commodore Expo 2018, Don Elman, editor of Commander magazine, speaks about his experiences in early 1980's with Commodore computers and his magazine. Filmed by Bernardo on June 10 at the Living Computers: Museum + Labs in Seattle, Washington. Premiered at the Commodore Vegas Expo (CommVEx) 2018. Some video gear courtesy of AmigaKit.com



http://www.youtube.com/watch?v=j7f5hf6sfnM





MsMadLemon: Shufflepuck Cafe (Revisit) - Nostalgia Time Amiga



it's 3am, everyone's asleep and you're up with someone,.You both have to be quiet and somehow everything feels three times as funny. That is my cousin and I in this Nostalgia Time video, while playing Shufflepuck Cafe by Brderbund software.



http://www.youtube.com/watch?v=g-_wDmDss-I





BIOSJERBIL: Kaye, Turecott, and the Amiga Video Toaster



NewTek engineers Daniel Kaye and Ken Turecott speak about their experiences back in the day when the Amiga Video Toaster was used across North America. Filmed by Bernardo at the 2018 Maker Faire Bay Area and premiered at the Commodore Vegas Expo 2018 (CommVEx). Some video gear courtesy of AmigaKit.com



http://www.youtube.com/watch?v=1jgHj563t00





Classic-Videogames: evoke 2018 - demoscene party - best of - by classic videogames radio



evoke 2018 - demoscene party - best of - by classic videogames radio



http://www.youtube.com/watch?v=-1QVUc3XFgA





BIOSJERBIL: Brewster and Commodore/Amiga emulation on a Raspberry Pi



Matt Brewster of the Southern California Commodore & Amiga Network talks about the latest on Commodore and especially Amiga computer emulation on the Raspberry Pi. Filmed by Bernardo on August 12 during the Commodore Vegas Expo (CommVEx) 2018 at the Plaza Hotel in Las Vegas, Nevada. Some video gear courtesy of AmigaKit.com



http://www.youtube.com/watch?v=bSF9NvQBvwQ





BIOSJERBIL: Bernardo and the SuperCPU and the 3D Construction Kit



Robert Bernardo of the Fresno Commodore User Group demonstrates the 3D Construction KIt game, "A Chance in Hell," with the use of a CMD SuperCPU and a Commodore 64. Filmed by Luppi on August 12 at the Commodore Vegas Expo 2018 (CommVEx) in Las Vegas, Nevada. Some video gear courtesy of AmigaKit.com



http://www.youtube.com/watch?v=Ga90Zxyu2PM





Radio PARALAX: Gamescom 2018 - Best of Retro Gaming-Ausstellung (Alle Aussteller & Vitrinen + Messe-Rundgang)



Eine ausfhrliche Zusammenfassung aller Ausstellern und Vitrinen der beliebten Retrogaming-Sonderschau in Halle 10.2 auf der Gamescom in Kln. Auf 1.600 Quadratmetern und drei nebeneinanderliegenden Stnden feiern rund 50 Sammler, Retro-Entwickler, Musiker und Vereine die Geschichte und Kultur des Computerspiels. Fr die Besucher standen weit ber 200 einsatzbereite Spielkonsolen, Heimcomputer, Handhelds und Automaten aus vier Jahrzehnten zur Verfgung, darunter bekannte Heimcomputer und Spielkonsolen wie C64, Amiga, Atari XL, Atari 2600, NES, SNES, Megadrive, Gamecube, Dreamcast etc. sowie diverse Arcade- und Flipperautomaten. Des Weiteren diverse Tanz- und Musikspiele, Raritten und Sonderanfertigungen, Case-Mods, Spiele-Neuentwicklungen, Webradios & Streaming-Projekte mit Chiptunes und Remixen, Spieleentwickler- & Publisher, Fachpresse und Literatur (RETURN-Magazin, Amiga Future etc.), Vertretern der Demoszene bis hin zu Ausstellungen diverser LCD-Spiele, Handhelds und Brettspiel-Umsetzungen aus den 60er, 70er, 80er und 90er Jahren zu sehen. Auch bekannte Persnlichkeiten wie Chris Hlsbeck, Willi Bcker, Lutz Osterkorn und Rudolf Stember (Factor 5) waren wieder vor Ort. Auf einer gesonderten Bhne konnten diverse Chiptune-Umsetzungen von "Tronimal" (Gameboy-Musik), "Hans Highscore", "Endgegner" oder "DJ Altraz" (Amiga) sowie Spielemusik-Umsetzungen via Piano oder Synthesizer (u.A. von "Myuu") mitverfolgt werden.



http://www.youtube.com/watch?v=xn1xDPVyrUg





MsMadLemon: Bifrost A1200 LED mod & Amiga Catch up



Today I have an Amiga catch-up day and i introduce the new BiFrost LED Mod for the A1200 by Fuzzie.



http://www.youtube.com/watch?v=pvBKAGdPJ3E





Classic-Videogames: Gamescom 2018 - Der groe Hallen Rundgang - Classic Videogames.de



Neben der Retro Area, gab es natrlich auch die groen Entertainment Hallen. Hier haben Sabrina und ich auch mal ein paar Augen rein geworfen. Sieht ja schon geil aus wie die Aussteller sich dort prsentieren. Bei den wichtigsten sind wir gewesen wie Nintendo, Sega, Blizzard, Bandai/Namco, Microsoft, Playstation.



http://www.youtube.com/watch?v=6YSBEG-MuD4





Thomaniac: #888 Der CD-RumTreiber #03: Amiga Future 11 Public Domain Games Part 2 [Amiga]



Hallo zu einer weiteren Ausgabe von Der CD-RumTreiber!

Auch diesmal nehme ich mir die Amiga Future 11 CD Ausgabe auf meinem Amiga 2000 vor und probiere mal die Public Domain Games aus.



http://www.youtube.com/watch?v=h-m2FqAdJg4

_________________

Andreas Magerl

Chefredaktion Amiga Future

Geschftsfhrung APC&TCP Back to top PDF Display posts from previous: All Posts 1 Day 7 Days 2 Weeks 1 Month 3 Months 6 Months 1 Year Oldest First Newest First Amiga Future Forum Index -> News deutsch All times are GMT - 11 Hours

Page 1 of 1



PDF



Jump to: Select a forum Amiga Future ---------------- News deutsch News english Internes Kommentare Amiga Future Member Amiga & Kompatible Forum ---------------- Amiga und Kompatible Allgemein Amiga und Kompatible Spiele Amiga und Kompatible Hardware Amiga Programmieren Amiga Emulation Amiga General Chat english Andere Systeme ---------------- PC Allgemein Andere Systeme Sonstiges ---------------- Kleinanzeigen - Classifieds OffTopic APC&TCP ---------------- APC&TCP-News APC&TCP-Support AmiATLAS Support CygnusEd Support DigiBooster Support Roadshow Support You cannot post new topics in this forum

You cannot reply to topics in this forum

You cannot edit your posts in this forum

You cannot delete your posts in this forum

You cannot vote in polls in this forum