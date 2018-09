RetroPlay: Neue Videos online



Posted: 02.09.2018 - 10:24 Post subject: RetroPlay: Neue Videos online



Virtual Dimension schreibt:



Bastel-Ecke #08: DOS-PC - Restauration (Teil 1)



Auch auf IBM-kompatiblen gibt es coole Retro-Games - doch auf modernen PCs laufen diese meist nur noch in der Emulation. Wir machen uns daran, einen alten Rechner wieder auf Vordermann zu bringen und zum DOS-Spiele-PC zu machen. Los geht's mit Reinigung und Wartung und bei dieser Gelegenheit zeigen wir die Unterschiede eines 20 Jahre alten PCs zu einem aktuellen.



http://www.youtube.com/watch?v=yAv8JZtXSa8





Bastel-Ecke #09: DOS-PC - Peripherie (Teil 2)



Nachdem wir unseren alten DOS-PC wieder instandgesetzt haben, mssen wir noch ein paar Zusatzkarten einbauen. Auerdem brauchen wir noch ein wenig Peripherie - und das Gehuse ging auch schonmal besser zu...



http://www.youtube.com/watch?v=pQNrRMYnesc





RetroPlay: Zak McKracken #17 - Verschollen im Mars-Labyrinth (Amiga)



Wie am Gterbahnhof rangieren wir unsere Protagonisten quer durch die Welt und fangen langsam an zu bangen, ob uns das Geld nicht ausgeht. Aber ein One-Way-Ticket fr Annie nach Kairo reicht ja auch, die dort endlich unsere Karte komplettieren soll. Doch zuvor mssen wir noch einmal ins Mars-Labyrinth.



http://www.youtube.com/watch?v=zV5iEPbjP6o





Vor Ort: Gamescom 2018 - Der VD-Stand wird aufgebaut



Neues Jahr, neue Gamescom: Wir sind wieder fr Euch mit einem Stand Vor Ort in der Retro-Arena der Gamescom 2018, Halle 10.2.

Wir zeigen Euch, wie der diesjhrige Messestand entsteht, zeigen Euch die Exponate und freuen uns auf Euch - schaut doch mal vorbei!



http://www.youtube.com/watch?v=HH4k_ybUlUQ





RetroPlay: Zak McKracken #16 - Beam me up, Zak! (Amiga)



Worte der Macht am sagenumwobenen Stonehenge und BUMM - einen Blitz spter drfen wir uns ber einen unversehrten gelben Kristall freuen! Kleine Inventur - was brauchen wir noch und woher bekommen wir es? Und wer schiet den armen Zak auf den Mars? Nur noch 'ne halbe Stunde... es dreht sich alles, wenn man blau ist!



http://www.youtube.com/watch?v=t88aybWN4j0





Retro ausgepackt #12: Amiga- und Atari-VCS-Games



Unser Zuschauer Andre hat sich bei uns gemeldet, dass er ein paar Retro-Games brig hat. Flugs ging es ab damit in eine Kiste und rber zu uns. Wir packen natrlich gleich aus, schauen uns die Games an und demonstrieren die Handhabung einer Tastaturschablone.



http://www.youtube.com/watch?v=WWzcbvAHE3s





Vor Ort: Gamescom 2018 - Das Messe-Fazit (Rckblick, Aufbau-Strategie, VR)



Wir blicken zurck auf die Gamescom 2018: Business as usual oder neue Trends? Wir ziehen ein persnliches Fazit, stellen neue Aufbau-Strategie-Spiele aus Deutschland vor (mit einem speziellen Fokus auf Kalypso), zeigen modernisierte Retro-Games wie das neue Toki und probieren die VR-Hardware Cybershoes und EnterVR aus.



http://www.youtube.com/watch?v=feNuTQf6n1w





RetroPlay: Zak McKracken #18 - Was lange whrt... (Amiga)



Wir irren durch das Labyrinth - rosa oder lila, gelb, blau, rot... ein ausgedehnter Spaziergang, sodass Hagen den Pausenfller aus dem rmel schttelt und das Notfall-Programm an den Start bringt. Der "geneigte Zuschauer" (TM) bekommt einen Rundumschlag zu Licasfilm/-arts/-games-Projekten und wir haben Zeit, uns alt zu fhlen.



http://www.youtube.com/watch?v=SzgAEbjBF_8





Vor Ort: Gamescom 2018 - Neue Games fr alte Kisten



Auch auf der Gamescom 2018 wurden wieder viele neue Games fr klassische Computer und Konsolen vorgestellt. Wir werfen einen Blick auf die folgenden Spiele:

- The Dawn of Kernel (CPC)

- Zerosphere (Amiga)

- Caren and the Tangled Tentacles (C64)

- Spin All Four Table Soccer (C64)

- Eye of the Beholder (C64)

- Shotgun (C64)

- Frogs (C64)

- Micro Mages (NES)

- Kung Fu UFO (Mega Drive)

- Tanglewood (Mega Drive)

- Sydney Hunter and the Caverns of Doom (SNES)

- Battle Crust (Dreamcast)

- Into the Blue (Gameboy)

- World Soccer Finals 2018 (Mega Drive)

- Ghe-Man (NES)

- Mega Games Almanac (Mega Drive)



...und auerdem: Etwas neues von Factor 5.



http://www.youtube.com/watch?v=D8oHBxZgSG8





RetroPlay: Zak McKracken #19 - Begegnung auf dem Mars (Amiga)



Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln... aber was tut man nicht alles, damit Zak an die Karte kommt~~+!~~ Gesagt, getan, uuuund ab dafr! Ohne Sauerstoff und doppelden Boden, aber mit schniekem Taucher-Outfit und gelbem Buntstift ab zum roten Planeten. Ne halbe Stunde noch...



http://www.youtube.com/watch?v=mCMRSwoTbWk

Andreas Magerl

Chefredaktion Amiga Future

