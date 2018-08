Audio-Aufzeichnung mit Trevor Dickinson ber Ben Hermans



Posted: 10.08.2018 - 18:44 Post subject: Audio-Aufzeichnung mit Trevor Dickinson ber Ben Hermans Vor kurzem ist ein Audio-Mitschnitt von Trevor Dickinson auf getaucht in dem schwere Vorwrfe gegen Ben Hermans erhoben werden.



https://www.youtube.com/watch?v=HN7C6q5cs7M



So zuminderst die Newsmeldungen mehrere Webseiten. Das Audio ist jedoch stark geschnitten, so das es schwer ist sich wirklich eine Meinung zu bilden. Zuminderst wir selbst trauen uns das nicht wirklich zu.



Auerdem kam uns der Zeitpunkt der Verffentlichung etwas komisch vor.



Das haben wir erst einmal zum Anlass genommen bei den Beteiligten nachzufragen.



Die vermutlich wohl wichtigste Frage war, ob es irgendwelche Deals gab, so das A-EON kostenlose Lizenzen von Hyperion erhalten htte wie es das Audio-File vermitteln mchte.



Trevor Dickinson hat uns dazu folgendes mitgeteilt:



A-EON Technology hat eine weltweite Unterlizenz von Hyperion Entertainment, um den AmigaOne-Namen, den AmigaOS-Namen und Boing Ball fr ihre Produkte zu verwenden, die fr AmigaOS4 entwickelt werden.

Allerdings muss A-EON Technology erhebliche Zahlungen an Hyperion Entertainment leisten, um AmigaOS4 auf die von ihm produzierte AmigaOne-Hardware zu portieren.

Dazu gehren Zahlungen fr die Portierung des Kernels, das Schreiben notwendiger Treiber und weiterer spezieller Dienstprogramme, die hierfr erforderlich sind, damit OS4 auf A-EONs AmigaOne-Hardware luft.

Wie Matthew Leaman auf AmigaWorld Net schrieb, zahlt A-EON Technology auch erhebliche Summen fr die volle Softwarelizenz an Hyperion Entertainment fr seine AmigaOne-Rechner (X1000, X5000 und die Beta A1222) bereits im voraus.

Jeder AmigaOne-Rechner beinhaltet eine im voraus entrichtete AmigaOS4-Softwarelizenz zum vollen Lizenzpreis an Hyperion Entertainment, nicht den speziellen reduzierten Verkaufspreis, den fr Hyperion ihren Kunden fr die AmigaOS4 Final Edition-Version berechnet hat.

A-EON darf diesen Lizenzpreis gem den Vereinbarungen mit Hyperion Entertainment nicht verffentlichen. Dieser liegt jedoch deutlich hher, als der spezielle einmalige Verkaufspreis der AmigaOS4 Final Edition.



Englisches Original:



A-EON Technology does have a worldwide sub-license granted by Hyperion Entertainment to use the AmigaOne name, AmigaOS name and Boing Ball on products it develops for AmigaOS4. However, A-EON Technology has to make significant payments to Hyperion Entertainment to port AmigaOS4 to the AmigaOne hardware it produces.

This includes payments for porting the kernel, writing any necessary drivers and/or other special utilities that may be required to make OS4 run on A-EON's AmigaOne hardware. As Matthew Leaman wrote on AmigaWorld net, A-EON Technology also pre-pays (in batches) the significant cost of full software licence to Hyperion Entertainment for its AmigaOne machines (X1000, X5000 and the A1222 beta).

Every AmigaOne machine A-EON ships has an AmigaOS4 software license pre-paid to Hyperion Entertainment at the full license price, not the special reduced sales price which Hyperion charged customers for the AmigaOS4 Final Edition release. A-EON is prevented from disclosing the full license price by the terms of its Agreements with Hyperion Entertainment but suffice to say it is far greater that the special one-off AmigaOS4 Final Edition sales price.



Ben Hermans hat uns unter anderem zu dieser Frage schriftlich besttigt, das A-EON immer fr die Lizenzen von Hyperion bezahlt hat. ("That is true, A-EON does pay for licenses which we negotiated.")

