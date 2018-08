gamescom 2018: family & friends mit tollen Angeboten



Speziell fr die jngeren Besucher bietet die gamescom 2018 (offen fr alle vom 22. bis 25. August) wieder eine feste Anlaufstelle. In der Halle 10.2 wartet mit family & friends ein speziell auf die Bedrfnisse von Kindern zwischen sechs und zwlf Jahren abgestimmter Bereich. Die ansprechende Gestaltung, zahlreiche Spielstationen und Aktionen zum Mitmachen, locken Jahr fr Jahr mehr Besucher in die family & friends area.



Lohnender Besuch: In der gaming lounge erwartet groe und kleine Besucher eine Vielzahl an kindgerechten Spielstationen. Zahlreiche Aussteller prsentieren hier ihre Spiele fr die jngeren gamescom-Besucher in ruhiger Atmosphre. Zudem findet retro gaming erneut einen Platz in der Halle 10.2. Die beliebte Sonderschau zeigt in diesem Jahr anschaulich die Geschichte und Kultur des Computerspiels. retro gaming nimmt die Besucher mit auf eine Zeitreise durch vier Jahrzehnte Games-Geschichte. Und whrend ltere Generationen vielleicht nostalgisch werden, knnen sich die jngeren gamescom-Besucher dank eines speziellen Bhnenprogramms rund um retro gaming informieren. Erstmals werden die drei fr den Deutschen Computerspielpreis 2018 nominierten Titel in der Kategorie "Bestes Kinderspiel" in der family & friends area zu sehen und spielen sein.



Top aktuell geht es beim Ecko Unltd. COS Cup 2018 zu. Im family & friends Bereich findet die letzte Qualifikationsrunde der Deutschen Skateboard Meisterschaft statt. Auf der gamescom 2018 haben Skate-Profis die letzte Chance sich fr das groe Finale zu qualifizieren. Spektakulre Tricks und Spannung sind hier garantiert ? fr Teilnehmer und Zuschauer! HEADIS, die Funsportart, bei der Tischtennis mit dem Kopf gespielt wird, ist ebenfalls in der family & friends area vertreten. Und damit nicht genug: Die Erfinder von HEADIS bringen in diesem Jahr eine neue Trendsportart mit: hesherball. Auf einem Tisch gilt es die zwei hesherballs in Bewegung zu halten und wenn mglich in eine der Ecken einzulochen. Die evangelische Jugend sorgt zudem mit einem Menschenkicker, Bungee-Run, Daffyboards und erstmals mit einem fnf Meter hohen Kletterturm fr viel Action und sportliche Unterhaltung. Abgerundet wird family & friends durch den juniors club. Kindgerechtes Catering und zahlreiche Lounge-Ecken laden zum Verweilen ein.



Familientickets: reserviertes Kontingent



Speziell fr Familien ist ein Kontingent von Familientickets im Online-Ticket-Shop bis zum 17. August 2018 reserviert. So haben Familien auch "relativ spontan" die Mglichkeit, die gamescom zu besuchen. Fr den gamescom-Samstag (25. August 2018) ist das Familienticket allerdings bereits ausverkauft. Das Familienticket richtet sich an Familien mit maximal zwei Elternteilen, bzw. Erziehungsberechtigten, und mindestens zwei Kindern im Alter zwischen sechs und zwlf Jahren. Diese Konstellation ist Voraussetzung fr den Kauf des Familientickets. Das im gamescom Online-Ticket-Shop erworbene Familienticket wird vor Ort an den Kassen in Einzeltickets umgewandelt. Hier erfolgt auch die Kontrolle der Familienkonstellation. Fr einen schnellen Zugang zur family & friends area empfiehlt sich der Eingang Sd.



Koelnmesse ? Global Competence in Digital Media, Entertainment and Mobility: Die Koelnmesse ist international fhrend in der Durchfhrung von Messen in den Branchen Digital Media, Entertainment und Mobility. Messen wie die photokina, dmexco, gamescom, INTERMOT und THE TIRE COLOGNE sind als weltweite Leitmessen etabliert und werden durch Zukunftsformate wie DIGILITY erweitert. Die Koelnmesse veranstaltet nicht nur in Kln, sondern rund um die Welt auch in anderen Wachstumsmrkten, z. B. in China, Singapur und Thailand, Messen in diesen Bereichen - mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Inhalten. Diese globalen Aktivitten bieten den Kunden der Koelnmesse mageschneiderte Events in unterschiedlichen Mrkten, die ein nachhaltiges und internationales Business garantieren.

Andreas Magerl

Chefredaktion Amiga Future

