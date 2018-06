Retro Brse Bayern nchsten Samstag



Das Retro-Brse Bayern informiert:



So, Freunde und Freundinnen der Retro-Brse in Bayern, hier ein paar Infos fr alle Besucher am 9.6.



Erstmalig auf der Retro-Brse begrssen wir heuer, voller Freude, ein Team der Zeitschrift Amiga Future. Eins der letzten, regelmigen erscheinenden Amiga Magazine. Amiga Future feiert in diesem Jahr schon den 20. Geburtstag und wenn man Andreas Magerl, seineszeichens Kopf des Magazins, glauben kann, folgen noch viele weitere Jahre.



Mitbringen werden sie natrlich die aktuellste Ausgabe der Zeitschrift, Poster und vieles mehr. Wenn alles klappt mit dabei: Richard Lwenstein (ehemaliger Chefredakteur des Amiga Joker) mit seinem neuesten Ballerspiel fr den Amiga 1200. Wir sind gespannt und freuen uns sehr.



Weiter fr Euch vor Ort, Winnie Forster, Spieleredakteur Urgestein, mit einer Auswahl an wunderbaren Bchern rund ums Thema Retrovideospiele.

Gerne signiert er Euch auch bereits vorhandene Bcher oder selbstverstndlich neu gekaufte vor Ort!



Einige Perlen an Arcade Hardware werdet ihr vor Ort entdecken knnen und teilweise auch anspielen. Mit dabei pittrock, den vielleicht einige von Euch bereits aus seinem youtube channel "Games on the screen" kennen. Er und einer seiner Kumpel werden Euch das ein oder andere Highlight zeigen.



Passend dazu, ist heuer der Plan, die beliebte Competition, mit zwei consolized NeoGeo spielen zu lassen. Game wird natrlich noch nicht verraten ?. Als Gewinn gibts heuer fr den bestscorenden Zocker ebenfalls wieder Hardware. Was genau, seht Ihr dann vor Ort.



In diesem Jahr warten so viele Aussteller wie noch nie in Rosenheim auf Euch. Nachdem viele Aussteller aus sterreich mit dabei sind, werdet Ihr auch einige treffen, die Ihr von den anderen Brsen her nicht kennt. Wir sagen gut so und wnschen Euch das ein oder andere Schnppchen.



Unsere beliebte Videoecke ist natrlich wieder mit an Bord. Hier werden wir, passend zur Anwesenheit der Amiga Future, einen Amiga Film zeigen.



Wie Ihr bereits mitbekommen habt, sind wir in diesem Jahr erstmals in der Inntalhalle mit unserer Retro-Brse in Bayern. Rundherum knnt Ihr kostenlos parken! Die Intalhallen Gastro wird dafr sorgen, dass Ihr nicht hungern oder drsten msst. Wir sind sicher dass die Veranstaltung hier genauso optimal luft wie bisher und freuen uns auf Neues!



Eintritt zur Brse wird wieder 6 EUR kosten. Einlass ist um 11 Uhr Wir versuchen, wenn es organisatorisch klappt, dass wir vor Einlass, vor der Halle bereits kassieren. Das entzerrt den ersten Ansturm ein wenig und Ihr kommt schneller in die Halle.



So, das waren einige Eckpunkte zur 8. Brse in Bayern. Wir freuen uns auf viele Besucher.



Bis Samstag...



Andy und das Team der Retro-Brse in Bayern



https://www.facebook.com/events/198261047452585/



http://www.retroboerse.bayern

Andreas Magerl

Chefredaktion Amiga Future

